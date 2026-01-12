Accident: शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग, पिहानी पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा

Accident Averted: कोतवाली पिहानी क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सालिया–पिहानी मार्ग पर अब्दुल्ला नगर गांव के पास खड़े एक 12 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। समय रहते सूचना मिलने पर पिहानी पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना 10 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान खड़े ट्रक से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने ट्रक के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

