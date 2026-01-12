Accident: शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग, पिहानी पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा

कॉस्मेटिक लदे 12 चक्का ट्रक में लगी आग, लाखों का नुकसान, जनहानि से बचाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Accident Averted: कोतवाली पिहानी क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सालिया–पिहानी मार्ग पर अब्दुल्ला नगर गांव के पास खड़े एक 12 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। समय रहते सूचना मिलने पर पिहानी पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना 10 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान खड़े ट्रक से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने ट्रक के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।
आग की चपेट में आया ट्रक कॉस्मेटिक सामान से भरा हुआ था। इस हादसे में ट्रक में लदा लगभग आधा कॉस्मेटिक सामान जलकर राख हो गया, वहीं ट्रक के 10 टायर पूरी तरह जल गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन स्वामी को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ट्रक मालिक नदीम ने बताया कि उनका ट्रक संख्या UP 21 DT 8178 चंडीगढ़ से गुवाहाटी की ओर जा रहा था। ट्रक में बी जॉन कंपनी का कॉस्मेटिक सामान लदा हुआ था। नदीम के अनुसार ट्रक सालिया–पिहानी मार्ग पर अब्दुल्ला नगर गांव के पास खड़ा किया गया था। ट्रक के दो चालक थे, जिनमें से एक चालक अपने परिवार से मिलने के लिए पास के ही अपने गांव इम्तियाजपुर माजरा, अब्दुल्ला नगर गया हुआ था, जबकि दूसरा चालक ट्रक में ही सो रहा था।
रात के सन्नाटे में जब ट्रक से अचानक धुआं और आग की लपटें उठीं तो आसपास के ग्रामीणों की नींद खुल गई। आग देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल सो रहे चालक को जगाया और पुलिस को सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास भी शुरू किया, ताकि आग फैलकर किसी बड़े हादसे का रूप न ले सके।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पिहानी पुलिस बिना देरी किए मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले क्षेत्र को सुरक्षित किया और ट्रक के आसपास आवागमन को नियंत्रित किया, ताकि कोई अनहोनी न हो। पुलिस की तत्परता के कारण आग को आसपास फैलने से रोका गया। बाद में दमकल विभाग की टीम को भी सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।
हालांकि आग से ट्रक और उसमें रखा सामान भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। समय पर पुलिस और दमकल विभाग के पहुंचने से आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। यदि आग समय रहते न बुझाई जाती, तो यह आसपास के इलाकों में फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था।
पिहानी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। पुलिस द्वारा ट्रक और उसके विद्युत सिस्टम की भी जांच की जा रही है। ट्रक मालिक नदीम ने कहा कि यह घटना उनके लिए बड़ा आर्थिक झटका है, लेकिन यदि पुलिस और ग्रामीण समय रहते मदद न करते तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। उन्होंने पिहानी पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।
बड़ी खबरेंView All
हरदोई
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग