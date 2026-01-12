12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हरदोई

Accident: शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग, पिहानी पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा

Police Alert: पिहानी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण खड़े 12 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पिहानी पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल टीम के सहयोग से आग पर काबू पाया। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया, हालांकि लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Jan 12, 2026

कॉस्मेटिक लदे 12 चक्का ट्रक में लगी आग, लाखों का नुकसान, जनहानि से बचाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

कॉस्मेटिक लदे 12 चक्का ट्रक में लगी आग, लाखों का नुकसान, जनहानि से बचाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Accident Averted: कोतवाली पिहानी क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सालिया–पिहानी मार्ग पर अब्दुल्ला नगर गांव के पास खड़े एक 12 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। समय रहते सूचना मिलने पर पिहानी पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना 10 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान खड़े ट्रक से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने ट्रक के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

कॉस्मेटिक लदा था ट्रक, आधा सामान जलकर नष्ट

आग की चपेट में आया ट्रक कॉस्मेटिक सामान से भरा हुआ था। इस हादसे में ट्रक में लदा लगभग आधा कॉस्मेटिक सामान जलकर राख हो गया, वहीं ट्रक के 10 टायर पूरी तरह जल गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन स्वामी को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

चंडीगढ़ से गुवाहाटी जा रहा था ट्रक

आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ट्रक मालिक नदीम ने बताया कि उनका ट्रक संख्या UP 21 DT 8178 चंडीगढ़ से गुवाहाटी की ओर जा रहा था। ट्रक में बी जॉन कंपनी का कॉस्मेटिक सामान लदा हुआ था। नदीम के अनुसार ट्रक सालिया–पिहानी मार्ग पर अब्दुल्ला नगर गांव के पास खड़ा किया गया था। ट्रक के दो चालक थे, जिनमें से एक चालक अपने परिवार से मिलने के लिए पास के ही अपने गांव इम्तियाजपुर माजरा, अब्दुल्ला नगर गया हुआ था, जबकि दूसरा चालक ट्रक में ही सो रहा था।

सोते चालक को ग्रामीणों ने जगाया

रात के सन्नाटे में जब ट्रक से अचानक धुआं और आग की लपटें उठीं तो आसपास के ग्रामीणों की नींद खुल गई। आग देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल सो रहे चालक को जगाया और पुलिस को सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास भी शुरू किया, ताकि आग फैलकर किसी बड़े हादसे का रूप न ले सके।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पिहानी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पिहानी पुलिस बिना देरी किए मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले क्षेत्र को सुरक्षित किया और ट्रक के आसपास आवागमन को नियंत्रित किया, ताकि कोई अनहोनी न हो। पुलिस की तत्परता के कारण आग को आसपास फैलने से रोका गया। बाद में दमकल विभाग की टीम को भी सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।

बड़ा हादसा टला, कोई जनहानि नहीं

हालांकि आग से ट्रक और उसमें रखा सामान भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। समय पर पुलिस और दमकल विभाग के पहुंचने से आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। यदि आग समय रहते न बुझाई जाती, तो यह आसपास के इलाकों में फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था।

पुलिस ने शुरू की जांच

पिहानी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। पुलिस द्वारा ट्रक और उसके विद्युत सिस्टम की भी जांच की जा रही है। ट्रक मालिक नदीम ने कहा कि यह घटना उनके लिए बड़ा आर्थिक झटका है, लेकिन यदि पुलिस और ग्रामीण समय रहते मदद न करते तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। उन्होंने पिहानी पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें

Digital Health: एआई से बदलेगी यूपी की सेहत व्यवस्था, योगी सरकार बना रही प्रदेश को हेल्थ मॉडल स्टेट
लखनऊ
योगी सरकार का विजन-तकनीक से आमजन तक सुलभ, बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 08:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Accident: शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग, पिहानी पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अवैध हथियारों पर पिहानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमंचा-कारतूस संग दो आरोपी गिरफ्तार

तमंचा–कारतूस समेत दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, क्षेत्र में मचा हड़कंप (Source: Police Media Cell)
हरदोई

Ration Distribution: हरदोई में जनवरी राशन वितरण की तारीख बदली, अब 8 जनवरी से मिलेगा खाद्यान्न लाभार्थियों को

Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

शिव मंदिर में फेंका गया ईंट?, शिवलिंग अपनी जगह से हटा, जाने क्या कहती है पुलिस?

अपनी जगह से हटा शिवलिंग (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका)
हरदोई

Action: एसपी का सख्त एक्शन, महिला दरोगा समेत आठ पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लाइन हाजिर

SP Action (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

हरदोई में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, टप्पेबाज घायल, हेड कांस्टेबल जख्मी

अस्पताल के बाहर बुजुर्ग से लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी फरार (Source: Police Media Cell)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.