18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

Winter Update: हरदोई में सर्दी का यू-टर्न, घने कोहरे से विजिबिलिटी 5 मीटर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

Hardoi Weather Dense Fog: हरदोई जिले में मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है। तीन दिन की धूप के बाद कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। रविवार सुबह दृश्यता मात्र 5 मीटर रह गई, जिससे हाईवे और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।

3 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Jan 18, 2026

तीन दिन की राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

तीन दिन की राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Hardoi Weather Takes U-Turn: उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। बीते तीन दिनों से खिली धूप और हल्की गर्माहट से मिली राहत के बाद रविवार को कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह होते ही कोहरे की इतनी घनी चादर छा गई कि कुछ ही दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। नतीजतन जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त नजर आया।

सुबह 6 बजे विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर

रविवार तड़के से ही जिले में घना कोहरा छाने लगा। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 6 बजे दृश्यता (विजिबिलिटी) गिरकर मात्र 5 मीटर रह गई, जो अत्यंत खतरनाक मानी जाती है। इस दौरान सड़क पर निकलना जोखिम भरा हो गया। हालांकि सुबह 7:30 बजे तक दृश्यता में हल्का सुधार दर्ज किया गया और यह लगभग 10 मीटर तक पहुंची, लेकिन फिर भी आवागमन सामान्य नहीं हो सका। तापमान की बात करें तो जिले का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे ठंड का असर और अधिक बढ़ गया।

हाईवे पर थमी रफ्तार, हर ओर सन्नाटा

घने कोहरे और शीतलहर के चलते हरदोई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हरदोई–लखनऊ हाईवे, हरदोई-शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद मार्ग और दिल्ली रूट समेत सभी प्रमुख रास्तों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए। कुछ स्थानों पर ट्रकों और बसों की लंबी कतारें लग गईं। कई वाहन चालक सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर कोहरा छंटने का इंतजार करते दिखे।

दुपहिया चालकों पर सबसे ज्यादा असर

इस मौसम का सबसे ज्यादा असर दुपहिया वाहन चालकों और खुले में सफर करने वालों पर पड़ा। घने कोहरे, सर्द हवाओं और ठंड के कारण बाइक सवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलमेट के शीशे तक कोहरे से ढके रहे, जिससे आगे देखना मुश्किल हो गया। कई लोग अनावश्यक यात्रा से बचते नजर आए।

रेल और बस सेवाओं पर भी पड़ा असर

कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रेल और रोडवेज बस सेवाएं भी प्रभावित हुईं। कई यात्री ट्रेनें देरी से चलीं, वहीं कुछ रोडवेज बसें समय से गंतव्य तक नहीं पहुंच सकीं। यात्रियों को ठंड और कोहरे के बीच बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा।

बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा

रविवार होने के बावजूद बाजारों में अपेक्षित चहल-पहल नजर नहीं आई। ठंड और कोहरे के चलते लोग घरों में ही दुबके रहे। सुबह के समय सब्जी मंडियों, चाय की दुकानों और चौक-चौराहों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि, देर सुबह कोहरा थोड़ा छंटने के बाद कुछ जगहों पर हलचल बढ़ी, लेकिन दिनभर ठंड का असर बना रहा।

अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा

सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। शहर और ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह अलाव जलाए गए। नगर पालिका और ग्रामीण प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई, जिससे जरूरतमंदों को कुछ राहत मिल सके। बुजुर्गों और बच्चों को खासतौर पर ठंड से बचाव की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा असर

डॉक्टरों के अनुसार, अचानक मौसम बदलने से सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड में
गर्म कपड़े पहनें,सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें,बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। 

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा बना रह सकता है। दिन में धूप निकलने पर थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन रात और सुबह की ठंड से अभी निजात मिलने के आसार कम हैं।प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कोहरे में वाहन चलाते समय हेडलाइट और फॉग लाइट का प्रयोग करें। धीमी गति से चलें .सुरक्षित दूरी बनाए रखें साथ ही, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

संक्षेप में मौसम का हाल

  • न्यूनतम तापमान: 9.7°C
  • अधिकतम तापमान: 18°C
  • विजिबिलिटी: सुबह 6 बजे 5 मीटर
  • सबसे अधिक असर: हाईवे, दुपहिया वाहन चालक, यातायात

ये भी पढ़ें

 Taste of UP: लखीमपुर खीरी का मैगलगंज बना गुलाब-जामुन की पहचान, 1941 से चली आ रही मिठास की ऐतिहासिक कहानी
लखीमपुर खेरी
गुलाब-जामुन का शहर: मैगलगंज की मिठास, आजादी से पहले शुरू हुई एक ऐतिहासिक विरासत (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

CSA Kanpur weather

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 03:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Winter Update: हरदोई में सर्दी का यू-टर्न, घने कोहरे से विजिबिलिटी 5 मीटर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हरदोई में शाहजहांपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर, पिकअप डाला पलटा, आठ लोग घायल

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह, 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

हाथ पकड़कर जीजा-साली ट्रेन के आगे कूदे…चीथड़े उड़े, 2 साल से चल रहा था अफेयर

हरदोई

हरदोई में ऑपरेशन क्लीन, बेनीगंज मुठभेड़ में दो ईनामी बदमाश ढेर, पुलिस की सख्ती का संदेश प्रदेशभर गूंजा

ईनामी बदमाशों पर कहर, बेनीगंज में मुठभेड़ के बाद अपराधियों के हौसले पस्त (Source: Police Media Cell)
हरदोई

IMD Alert: 24 घंटे बाद इन क्षेत्रों में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, ताबड़तोड़ दो पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

अगले हफ्ते बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
हरदोई

जहां सुरक्षा मिलनी थी वहीं चली गोली, थाने में पति के हाथों खत्म हुई एक महिला की जिंदगी

प्रेम, विश्वास और कानून-तीनों हार गए, एक मां की जान चली गई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.