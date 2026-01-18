Winter Update: हरदोई में सर्दी का यू-टर्न, घने कोहरे से विजिबिलिटी 5 मीटर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

रविवार तड़के से ही जिले में घना कोहरा छाने लगा। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 6 बजे दृश्यता (विजिबिलिटी) गिरकर मात्र 5 मीटर रह गई, जो अत्यंत खतरनाक मानी जाती है। इस दौरान सड़क पर निकलना जोखिम भरा हो गया। हालांकि सुबह 7:30 बजे तक दृश्यता में हल्का सुधार दर्ज किया गया और यह लगभग 10 मीटर तक पहुंची, लेकिन फिर भी आवागमन सामान्य नहीं हो सका। तापमान की बात करें तो जिले का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे ठंड का असर और अधिक बढ़ गया।