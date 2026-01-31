प्यार में धोखा इसलिए ‘ठोका’! हत्या के बाद बोला पति- घर पर पड़ी है पत्नी की लाश जाकर…

यह बात सुनते ही थाने में अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे साथ लेकर उसके घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि महिला का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। यह पूरा मामला बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र का है। ये घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि 13 जनवरी को महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 दिन बाद महिला को बरामद किया था और उसे उसके पति के साथ भेज दिया गया था। उस समय महिला ने पति के साथ ही रहने की सहमति जताई थी।