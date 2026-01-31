प्यार में धोखा इसलिए ‘ठोका’! हत्या के बाद बोला पति- घर पर पड़ी है पत्नी की लाश जाकर…

पति ने की पत्नी की हत्या। फोटो सोर्स-Video Grab
Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया।
आरोपी ने थानेदार से कहा साहब, '' मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उसकी लाश घर में पड़ी है। जाकर देख लें।"
यह बात सुनते ही थाने में अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे साथ लेकर उसके घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि महिला का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। यह पूरा मामला बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र का है। ये घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि 13 जनवरी को महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 दिन बाद महिला को बरामद किया था और उसे उसके पति के साथ भेज दिया गया था। उस समय महिला ने पति के साथ ही रहने की सहमति जताई थी।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
दरअसल, रायपुर गुलरिया निवासी नवीन शुक्ला (28) की शादी करीब 7 साल पहले सुरजीपुर गांव की रहने वाली अंजू शुक्ला (25) से हुई थी। पिछले 5 सालों से नवीन अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रह रहा था। अंजू के पिता सुरेश पांडेय की पहले ही मौत हो चुकी थी और परिवार में कोई बेटा नहीं था। अंजू के नाम करीब 35 बीघा जमीन थी, जिसकी देखरेख नवीन ही करता था। दंपती के 2 छोटे बच्चे भी हैं।
आरोपी नवीन शुक्ला ने पुलिस को बताया कि अंजू का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। 13 जनवरी को अंजू अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो उसी दिन ग्राम प्रधान के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
करीब 6 दिन बाद, 19 जनवरी को पुलिस ने अंजू को बरामद किया। नवीन के मुताबिक, पुलिस ने अंजू से पूछा था कि वह किसके साथ रहना चाहती है, जिस पर उसने पति के साथ रहने की बात कही। इसके बाद नवीन पत्नी को लेकर घर लौट आया। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति-पत्नी के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। नवीन का आरोप है कि अंजू चोरी-छिपे अपने प्रेमी से मिलती थी। शुक्रवार शाम भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे बढ़ गई। गुस्से में आकर नवीन ने अंजू का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
हरदोई
उत्तर प्रदेश
