25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

Hardoi में पुलिस मुठभेड़, चार शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार, चोरी की भैंस और नकदी बरामद

Hardoi में पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए सवायजपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से चोरी की भैंस, 1.30 लाख रुपये नकद, पिकअप डाला और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।

4 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Jan 25, 2026

हरदोई में पुलिस मुठभेड़, चार शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

हरदोई में पुलिस मुठभेड़, चार शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Hardoi Police Action: जनपद हरदोई में पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सवायजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की भैंस, 1 लाख 30 हजार रुपये नकद, चोरी का पिकअप डाला और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पशु चोरी की घटना से खुला मामला

पुलिस के अनुसार, थाना सवायजपुर क्षेत्र के ग्राम सिलावरी निवासी उमेश कुमार पुत्र बाबूराम ने 24 जनवरी को थाने में सूचना दी थी कि 23/24 जनवरी की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर में बंधी भैंस चोरी कर ली है। पीड़ित की तहरीर पर थाना सवायजपुर में मुकदमा अपराध संख्या 20/26 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देश पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया और क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। पुलिस का उद्देश्य था कि पशु चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा किया जाए और इसमें संलिप्त गिरोह को गिरफ्तार किया जाए।

चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन से मुठभेड़

पुलिस टीम द्वारा वृंदावन चौराहा क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी, तभी एक संदिग्ध पिकअप डाला आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब वाहन को रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने वाहन को तेज गति से गंगा एक्सप्रेस-वे की ओर मोड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगा।

पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध वाहन का पीछा किया। कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

दो आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती

मुठभेड़ में घायल हुए दोनों आरोपियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम और पते इस प्रकार हैं-

  • बुधपाल पुत्र हरपाल उर्फ नन्हू, निवासी ग्राम कीलापुर, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहांपुर
  • देवेंद्र उर्फ हग्गू पुत्र राजेश्वर, निवासी ग्राम अलापुर, थाना अलापुर, जनपद बदायूं
  • रतीपाल पुत्र शिपाल सिंह, निवासी ग्राम ढुकरी कला, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर
  • रितिक पुत्र अजीत सिंह, निवासी ग्राम बरीखास, थाना मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर

भारी मात्रा में बरामदगी

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अदद चोरी की भैंस, 1,30,000 रुपये नकद, एक अदद चोरी का पिकअप डाला और चार अदद तमंचे 315 बोर बरामद किए हैं। इसके साथ ही मौके से जिंदा और खोखा कारतूस भी मिले हैं। बरामद भैंस को उसके वास्तविक मालिक को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जनपद हरदोई और आसपास के जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी पशु चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। आरोपी संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते थे और रात के समय गांवों में घुसकर भैंस और अन्य पशुओं की चोरी कर उन्हें पिकअप डाले के जरिए दूसरे जिलों में ले जाकर बेच देते थे। इससे उन्हें मोटी रकम मिलती थी।

पुलिस की सख्ती से अपराधियों में हड़कंप

इस मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सक्रिय पशु तस्करों और अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में पशु चोरी जैसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक हरदोई ने सवायजपुर पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

पशु चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि पशु चोरी से किसानों और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस की यह कार्रवाई उनके लिए राहत लेकर आई है।

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर, हरदोई पुलिस की इस कार्रवाई को पशु तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है।

ये भी पढ़ें

आम बजट से पहले यूपी सरकार सक्रिय, मुख्यमंत्री योगी ने 2026-27 बजट को लोक कल्याण केंद्रित बनाने दिए निर्देश
लखनऊ
आम बजट से पहले यूपी सरकार की तैयारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 09:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Hardoi में पुलिस मुठभेड़, चार शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार, चोरी की भैंस और नकदी बरामद

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हरदोई में सर्दी का यू-टर्न, घने कोहरे से विजिबिलिटी 5 मीटर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

तीन दिन की राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
हरदोई

हरदोई में शाहजहांपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर, पिकअप डाला पलटा, आठ लोग घायल

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह, 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

हाथ पकड़कर जीजा-साली ट्रेन के आगे कूदे…चीथड़े उड़े, 2 साल से चल रहा था अफेयर

हरदोई

हरदोई में ऑपरेशन क्लीन, बेनीगंज मुठभेड़ में दो ईनामी बदमाश ढेर, पुलिस की सख्ती का संदेश प्रदेशभर गूंजा

ईनामी बदमाशों पर कहर, बेनीगंज में मुठभेड़ के बाद अपराधियों के हौसले पस्त (Source: Police Media Cell)
हरदोई

IMD Alert: 24 घंटे बाद इन क्षेत्रों में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, ताबड़तोड़ दो पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

अगले हफ्ते बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.