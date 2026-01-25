Hardoi में पुलिस मुठभेड़, चार शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार, चोरी की भैंस और नकदी बरामद

हरदोई में पुलिस मुठभेड़, चार शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Hardoi Police Action: जनपद हरदोई में पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सवायजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की भैंस, 1 लाख 30 हजार रुपये नकद, चोरी का पिकअप डाला और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना सवायजपुर क्षेत्र के ग्राम सिलावरी निवासी उमेश कुमार पुत्र बाबूराम ने 24 जनवरी को थाने में सूचना दी थी कि 23/24 जनवरी की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर में बंधी भैंस चोरी कर ली है। पीड़ित की तहरीर पर थाना सवायजपुर में मुकदमा अपराध संख्या 20/26 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देश पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया और क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। पुलिस का उद्देश्य था कि पशु चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा किया जाए और इसमें संलिप्त गिरोह को गिरफ्तार किया जाए।
पुलिस टीम द्वारा वृंदावन चौराहा क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी, तभी एक संदिग्ध पिकअप डाला आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब वाहन को रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने वाहन को तेज गति से गंगा एक्सप्रेस-वे की ओर मोड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगा।
पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध वाहन का पीछा किया। कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
मुठभेड़ में घायल हुए दोनों आरोपियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम और पते इस प्रकार हैं-
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अदद चोरी की भैंस, 1,30,000 रुपये नकद, एक अदद चोरी का पिकअप डाला और चार अदद तमंचे 315 बोर बरामद किए हैं। इसके साथ ही मौके से जिंदा और खोखा कारतूस भी मिले हैं। बरामद भैंस को उसके वास्तविक मालिक को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जनपद हरदोई और आसपास के जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी पशु चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। आरोपी संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते थे और रात के समय गांवों में घुसकर भैंस और अन्य पशुओं की चोरी कर उन्हें पिकअप डाले के जरिए दूसरे जिलों में ले जाकर बेच देते थे। इससे उन्हें मोटी रकम मिलती थी।
इस मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सक्रिय पशु तस्करों और अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में पशु चोरी जैसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक हरदोई ने सवायजपुर पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
पशु चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि पशु चोरी से किसानों और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस की यह कार्रवाई उनके लिए राहत लेकर आई है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर, हरदोई पुलिस की इस कार्रवाई को पशु तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है।
