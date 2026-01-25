Hardoi में पुलिस मुठभेड़, चार शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार, चोरी की भैंस और नकदी बरामद

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जनपद हरदोई और आसपास के जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी पशु चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। आरोपी संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते थे और रात के समय गांवों में घुसकर भैंस और अन्य पशुओं की चोरी कर उन्हें पिकअप डाले के जरिए दूसरे जिलों में ले जाकर बेच देते थे। इससे उन्हें मोटी रकम मिलती थी।