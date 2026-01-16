हाथ पकड़कर जीजा-साली ट्रेन के आगे कूदे…चीथड़े उड़े, 2 साल से चल रहा था अफेयर

करीब 15 घंटे बाद परिजन मौके पर पहुंचे। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। रितेश सिंह के भाई ने उसके बाएं कान के पीछे तिल और कपड़ों से पहचान की, जबकि मुस्कान की मां ने बेटी के कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की। उस वक्त ट्रैक के पास सिर्फ लाशें नहीं थीं, बल्कि टूटे हुए सपने और बिखरा हुआ परिवार भी मौजूद था।