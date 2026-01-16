16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

हाथ पकड़कर जीजा-साली ट्रेन के आगे कूदे…चीथड़े उड़े, 2 साल से चल रहा था अफेयर

UP jeeja saali suicide case : यूपी में जीजा साली ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। रेलवे ट्रैक के पास दोनों के चीथड़े पड़े मिले।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 16, 2026

Image Enhance by Gemini

हरदोई में गुरुवार रात करीब 2:15 बजे घने कोहरे के बीच जीजा-साली हाथ पकड़कर रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए। तेज रफ्तार ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। हादसा इतना भयावह था कि शवों के चीथड़े उड़ गए और पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया। ट्रेन को 45 मिनट तक रोका गया और पुलिस क्षत-विक्षत शवों को पॉलिथीन में भरकर ले गई।

करीब 15 घंटे बाद परिजन मौके पर पहुंचे। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। रितेश सिंह के भाई ने उसके बाएं कान के पीछे तिल और कपड़ों से पहचान की, जबकि मुस्कान की मां ने बेटी के कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की। उस वक्त ट्रैक के पास सिर्फ लाशें नहीं थीं, बल्कि टूटे हुए सपने और बिखरा हुआ परिवार भी मौजूद था।

हरियाणा की फैक्ट्री में काम करता था रितेश

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक रितेश सिंह (28) हरियाणा के बहादुरगढ़ में फैक्ट्री में काम करता था और अविवाहित था। मुस्कान बीए कर चुकी थी और नौकरी की तलाश में थी। 3 जुलाई 2024 को रितेश के छोटे भाई की शादी मुस्कान की बड़ी बहन से हुई थी। शादी के बाद रितेश का मुस्कान के घर आना-जाना बढ़ा और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया।

जब परिवार को रिश्ते की जानकारी हुई तो विरोध शुरू हो गया। मिलने-जुलने पर रोक लगा दी गई और मुस्कान के लिए दूसरे रिश्ते तलाशे जाने लगे। दोनों की सीधी मुलाकात बंद हो गई, लेकिन फोन पर बातचीत चलती रही। परिजनों का दबाव बढ़ता गया और दोनों खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगे।

13 जनवरी को हरियाणा से लौटा था रितेश

भाई के अनुसार, रितेश 13 जनवरी को ही हरियाणा से लौटा था और उसी दिन दोनों ने आत्महत्या का फैसला कर लिया। बुधवार रात रितेश बुआ के घर पहुंचा, वहां मोबाइल और बैग छोड़कर यह कहकर निकला कि वह लखनऊ जा रहा है। कुछ देर बाद मुस्कान भी वहां पहुंची। दोनों रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे और काफी देर तक साथ बैठे, शायद आखिरी बार जिंदगी के बारे में बात करते रहे।

इसके बाद गुरुवार तड़के कोहरे में ट्रेन आते ही दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामे ट्रैक पर छलांग लगा दी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है और दोनों करीबी रिश्तेदार थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 03:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / हाथ पकड़कर जीजा-साली ट्रेन के आगे कूदे…चीथड़े उड़े, 2 साल से चल रहा था अफेयर

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हरदोई में ऑपरेशन क्लीन, बेनीगंज मुठभेड़ में दो ईनामी बदमाश ढेर, पुलिस की सख्ती का संदेश प्रदेशभर गूंजा

ईनामी बदमाशों पर कहर, बेनीगंज में मुठभेड़ के बाद अपराधियों के हौसले पस्त (Source: Police Media Cell)
हरदोई

IMD Alert: 24 घंटे बाद इन क्षेत्रों में सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, ताबड़तोड़ दो पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

अगले हफ्ते बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
हरदोई

जहां सुरक्षा मिलनी थी वहीं चली गोली, थाने में पति के हाथों खत्म हुई एक महिला की जिंदगी

प्रेम, विश्वास और कानून-तीनों हार गए, एक मां की जान चली गई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

थाने में पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस देखते रह गई; प्रेमी संग भागी महिला की हत्या, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

प्रेमी संग भागी महिला की पति ने तमंचे से की हत्या, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग, पिहानी पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा

कॉस्मेटिक लदे 12 चक्का ट्रक में लगी आग, लाखों का नुकसान, जनहानि से बचाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.