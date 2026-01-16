हरदोई में ऑपरेशन क्लीन, बेनीगंज मुठभेड़ में दो ईनामी बदमाश ढेर, पुलिस की सख्ती का संदेश प्रदेशभर गूंजा

इस मुठभेड़ के बाद इलाके के लोगों में राहत और संतोष का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस की सख्ती से अपराधियों के हौसले टूट रहे हैं और आम आदमी खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि पहले रात में निकलने से डर लगता था, अब पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। हरदोई पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। अगर कानून से टकराने की कोशिश की, तो अंजाम तय है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी कार्रवाइयों से न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगता है, बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क भी कमजोर होते हैं।