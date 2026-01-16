हरदोई में ऑपरेशन क्लीन, बेनीगंज मुठभेड़ में दो ईनामी बदमाश ढेर, पुलिस की सख्ती का संदेश प्रदेशभर गूंजा

ईनामी बदमाशों पर कहर, बेनीगंज में मुठभेड़ के बाद अपराधियों के हौसले पस्त (Source: Police Media Cell)
Hardoi Police Crack Down on Crime: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख का असर एक बार फिर ज़मीन पर दिखाई दिया है। हरदोई जिले में पुलिस ने ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर और ईनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। इस एनकाउंटर में 25-25 हजार रुपये के ईनामी अपराधियों को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई न सिर्फ अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत करती है।
ताजा मामला हरदोई जिले के बेनीगंज थाना क्षेत्र का है। इकरी मोड़ के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस और बदमाशों का आमना-सामना हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टावर से बैटरी चोरी करने वाले शातिर और ईनामी बदमाश इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए बेनीगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। जैसे ही बदमाश मौके पर पहुंचे और खुद को पुलिस से घिरा पाया, उन्होंने बच निकलने के इरादे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद हालात तेजी से बदल गए।
पुलिस पर की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही पलों में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा। जवाबी फायरिंग में मुकेश पुत्र राजेंद्र, निवासी सीतापुर, जो 25 हजार रुपये का ईनामी बदमाश था, पुलिस की गोली से घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। दूसरा बदमाश सूरज, जिसे पुलिस पहले से तलाश रही थी, भी मौके से भागने में नाकाम रहा और पुलिस ने उसे धर दबोचा।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक तमंचा,जिंदा कारतूस,वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये बदमाश लंबे समय से क्षेत्र में टावर बैटरी चोरी, लूट और अन्य संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। सूत्रों के अनुसार बदमाश सूरज पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और आबकारी अधिनियम समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुकेश भी कई जिलों में पुलिस को चकमा देता आ रहा था और उस पर इनाम घोषित किया गया था। पुलिस का कहना है कि ये अपराधी समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे।
मुठभेड़ में घायल मुकेश को तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अभिरक्षा में इलाज के दौरान उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में चोरी और अन्य आपराधिक गिरोहों से जुड़े अहम सुराग हाथ लग सकते हैं।
इस पूरे ऑपरेशन को बेनीगंज प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सरोज के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। इसमें एसओजी प्रभारी राजेश यादव और उनकी टीम,सर्विलांस सेल की अहम भूमिका रही। तकनीकी निगरानी और सटीक इनपुट के आधार पर बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह स्पष्ट करते रहे हैं कि प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। उनका स्पष्ट संदेश रहा है,अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो।” हरदोई पुलिस की यह कार्रवाई इसी नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस मुठभेड़ के बाद इलाके के लोगों में राहत और संतोष का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस की सख्ती से अपराधियों के हौसले टूट रहे हैं और आम आदमी खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि पहले रात में निकलने से डर लगता था, अब पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। हरदोई पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। अगर कानून से टकराने की कोशिश की, तो अंजाम तय है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी कार्रवाइयों से न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगता है, बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क भी कमजोर होते हैं।
हरदोई
उत्तर प्रदेश
