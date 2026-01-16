Gold Rate Today: सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए सोना-चांदी के नए रेट, विवाह सीजन में बाजार में तेजी

Gold & Silver Rates Surge: स्थानीय सर्राफा एसोसिएशन द्वारा आज सोना और चांदी के नए खुदरा बिक्री दर जारी किए गए। इन दरों के जारी होते ही आभूषण बाजार में एक बार फिर हलचल देखने को मिली। विवाह सीजन, त्योहारों और निवेश के लिहाज से सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एसोसिएशन द्वारा जारी इन दरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के आभूषणों की कीमतें भी घोषित की गई हैं। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार ये दरें 10 ग्राम के आधार पर निर्धारित की गई हैं तथा इनमें जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त होंगे। यानी ग्राहकों को अंतिम भुगतान करते समय इन अतिरिक्त शुल्कों को भी ध्यान में रखना होगा।

