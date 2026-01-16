Gold Rate Today: सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए सोना-चांदी के नए रेट, विवाह सीजन में बाजार में तेजी

महंगाई के दौर में ग्राहकों को राहत की उम्मीद, बाजार में दिखी हलचल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Gold & Silver Rates Surge: स्थानीय सर्राफा एसोसिएशन द्वारा आज सोना और चांदी के नए खुदरा बिक्री दर जारी किए गए। इन दरों के जारी होते ही आभूषण बाजार में एक बार फिर हलचल देखने को मिली। विवाह सीजन, त्योहारों और निवेश के लिहाज से सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एसोसिएशन द्वारा जारी इन दरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के आभूषणों की कीमतें भी घोषित की गई हैं। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार ये दरें 10 ग्राम के आधार पर निर्धारित की गई हैं तथा इनमें जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त होंगे। यानी ग्राहकों को अंतिम भुगतान करते समय इन अतिरिक्त शुल्कों को भी ध्यान में रखना होगा।
सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी सूची के अनुसार सोने की कीमतें इस प्रकार हैं-
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों, डॉलर की स्थिति, कच्चे तेल के भाव और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये दरें तय की गई हैं। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है।
सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी मजबूती देखी गई है। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी (ज्वेलरी) – ₹ 2,86,500, चांदी की बढ़ती मांग, खासकर आभूषणों और निवेश के रूप में, इसके दामों में तेजी का मुख्य कारण मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चांदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी चांदी के डिजाइनर आभूषणों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा रेट उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आने वाले दिनों में शादी-विवाह, त्योहार या निवेश के उद्देश्य से सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं। 24 कैरेट सोना आमतौर पर निवेश के लिए पसंद किया जाता है, जबकि 22 कैरेट सोना आभूषण निर्माण में सबसे अधिक प्रचलित है। वहीं 18 कैरेट सोना आधुनिक और हल्के आभूषणों के लिए युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है।
सर्राफा एसोसिएशन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे खरीदारी के समय केवल मूल दर ही नहीं, बल्कि जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क की पूरी जानकारी भी लें। कई बार इन अतिरिक्त शुल्कों के कारण अंतिम बिल राशि अपेक्षा से अधिक हो जाती है। हॉलमार्किंग को लेकर एसोसिएशन ने बताया कि यह उपभोक्ताओं के हित में है, क्योंकि इससे सोने की शुद्धता की गारंटी मिलती है। ग्राहक हमेशा हॉलमार्क लगे आभूषण ही खरीदें और पक्की रसीद लेना न भूलें।
सर्राफा बाजार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि कीमतें ऊंची जरूर हैं, लेकिन मांग में कमी नहीं आई है। खासकर शादी-विवाह के चलते ग्राहक मजबूरी में खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता रहती है, तो आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल तेजी का रुख बना हुआ है।
आर्थिक जानकारों के अनुसार सोना और चांदी आज भी सुरक्षित निवेश के मजबूत विकल्प माने जाते हैं। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक एक बार फिर कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना अभी भी भरोसेमंद विकल्प है।
सर्राफा एसोसिएशन की ओर से विनोद महेश्वरी ने जानकारी देते हुए कहा कि एसोसिएशन ग्राहकों को पारदर्शी और उचित दरों पर आभूषण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अधिकृत सर्राफा दुकानों से ही खरीदारी करें
