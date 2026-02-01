UP Crime: शक की आग में जला घर, मां की हत्या से उजड़े दो मासूम बच्चों के सपनों का संसार

मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर गुलरिया निवासी नवीन शुक्ला उर्फ छगा (लगभग 30 वर्ष) का विवाह करीब सात वर्ष पहले सुरजीपुर गांव की अंजू (25 वर्ष) से हुआ था। शादी के बाद से नवीन अपने ससुराल में ही रह रहा था, क्योंकि अंजू के पिता सुरेश पांडेय के कोई पुत्र नहीं थे और उनके पास लगभग 35 बीघा कृषि भूमि थी। इसी कारण नवीन पिछले पांच वर्षों से “घरजमाई” के रूप में वहीं रह रहा था। बताया जाता है कि 13 जनवरी को अंजू गांव के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई और 19 जनवरी को उसे बरामद कर लिया गया। पूछताछ में अंजू ने पति के साथ रहने की सहमति दी, लेकिन घर लौटने के बाद पति-पत्नी के बीच अविश्वास और विवाद बढ़ते गए।