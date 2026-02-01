गोदान फिल्म: सीएम योगी की प्रेरणा से गो संरक्षण और पंचगव्य संदेश युवाओं तक पहुंचेगा बड़े पर्दे पर

फिल्म में पंचगव्य आधारित पंच परिवर्तन को दिखाया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे गोमाता और उनके उत्पाद- दूध, घी, गोबर, मूत्र और गोमूत्र- मानव जीवन में शारीरिक और मानसिक लाभ पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पंचगव्य से रक्तचाप संतुलित होता है, मानसिक शांति मिलती है और कई बीमारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिल्म निर्माता विनोद चौधरी ने कहा कि समाज में गाय केवल दूध देने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। फिल्म में इसे स्पष्ट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।