Hardoi Police Encounter: गंगा एक्सप्रेस-वे के पास मुठभेड़, शातिर पशु तस्कर को लगी गोली, सिपाही घायल

Hardoi Police Encounter Ganga Expressway: जनपद के सवायजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर पशु तस्कर घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बदमाशों की फायरिंग में यूपी पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। दोनों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मौके से हथियार, नगदी और मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई हाल में दर्ज पशु चोरी की घटनाओं के खुलासे के तहत गठित विशेष टीम द्वारा की गई।