‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर बड़ा खुलासा, समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी भारतीय नेवी

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' से पाकिस्तान घबरा गया था और उसे काफी नुकसान हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को गहरे जख्म दिए थे, जिससे अभी भी वो उबर नहीं पाया है। पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों को भी भारतीय सैन्य कार्रवाई में काफी नुकसान हुआ था। पाकिस्तान अभी भी भारत की सैन्य कार्रवाई से खौफ में है और इसी वजह से भारत लगती इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई जगह पाकिस्तान अपने सैन्य और संचार ढांचे को मज़बूत करने का काम कर रहा है। इनमें फ्लाईओवर और सडक़ निर्माण, सिग्नल टावर, फायरिंग रेंज और हैलीपैड अपग्रेड, कम्युनिकेशन नेटवर्क का डेवलपमेंट शामिल है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की मज़बूत सैन्य तैनाती से डरे पाकिस्तान ने इन निर्माण कार्यों को तेज़ कर दिया है।