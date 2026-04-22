CG News: जनगणना में दे सही जानकारी, नहीं तो होगी जेल , 1 मई से घर-घर होगा सर्वे

जुर्माना और सजायदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता है, तो उस पर 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।कानूनी कार्रवाई जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत, गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है। 33 सवाल अनिवार्यजनगणना के दौरान 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनका सही जवाब देना हर नागरिक का कानूनी कर्तव्य है।कर्मियों के लिए भी नियमयदि जनगणना कर्मचारी लापरवाही करते हैं या गलत डेटा दर्ज करते हैं, तो उन्हें भी सजा का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल प्रक्रियाइस बार डेटा सीधे मोबाइल ऐप (डिजिटल फॉर्म) में भरा जाएगा, जिससे गलती होने पर तुरंत पता चल जाएगा।