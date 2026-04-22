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CG News: रायपुर के 48 स्थानों पर लगेंगे आधुनिक ओपन जिम, सांसद की पहल पर मिली मंजूरी

CG News: लोकसभा क्षेत्र में विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यह पहल उनके स्वस्थ रायपुर, सशक्त रायपुर के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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रायपुर

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Apr 22, 2026

CG News: रायपुर के 48 स्थानों पर लगेंगे आधुनिक ओपन जिम, सांसद की पहल पर मिली मंजूरी

रायपुर के 48 स्थानों पर लगेंगे आधुनिक ओपन जिम (Photo AI)

CG News: रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य और फिटनेस की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सांसद अग्रवाल की पहल पर रायपुर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों और बलौदाबाजार के तिल्दा विकासखंड सहित कुल 48 प्रमुख स्थानों पर ओपन जिम लगाए जाएंगे।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर मद से वित्तीय मंजूरी मिल गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यह पहल उनके स्वस्थ रायपुर, सशक्त रायपुर के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यहां लगेंगे ओपन जिम

  • शास. जगन्नाथ राव दानी कन्या उ.मा. विद्यालय (स्वामी विवेकानंद वार्ड)
  • शास. बिन्नी बाई सोनकर उ.मा.वि. भाठागांव (डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड)
  • शास. उ.मा. विद्यालय चंगोराभाठा (डाॅ. खूबचंद बघेल वार्ड)
  • शास. उ.मा. विद्यालय मठपुरैना (चंद्रशेखर आजाद वार्ड)
  • अम्बेडकर चैक गार्डन छत्तीसगढ़ नगर शहीद राजीव पांडेय (वार्ड 62 न.पा.नि. रायपुर)
  • महाराजबंध तालाब पार गार्डन दुधाधारी मंदिर के सामने, महामाया मंदिर (वार्ड न.पा.नि. रायपुर)
  • डबरी बंधवा तालाब परिसर, धरसींवा, रायपुर (चंद्रशेखर आजाद वार्ड)
  • चिरोंजी तालाब परिसर मठपारा, रायपुर (डाॅ. विपीन बिहारी सूर वार्ड)
  • जनता कालोनी कुम्हारे चौक उद्यान, बाल गंगाधर तिलक वार्ड
  • टीचर्स कालोनी कोटा, रामकृष्ण परमहंस वार्ड
  • शीतला मंदिर के पीछे, रायपुर माधवराव सप्रे वार्ड
  • सरोना उद्यान, संत रविदास वार्ड
  • एकलव्य सरोवर, शहीद चुडामणी नायक वार्ड
  • वार्ड नं. 02 पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड (हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी इम्पेरियल हाईट्स कबीर नगर)
  • वार्ड नं. 10 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड (अशोक स्तंभ काॅलोनी रायपुर)
  • वार्ड नं. 11 डाॅ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (मड़िया तालाब जोन कार्यालय के पीछे)
  • वार्ड नं. 51 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (प्रधानमंत्री आवास योजना काॅलोनी के संकल्प फेस-2 सोसायटी लाभाण्डी)
  • वार्ड नं. 52 डाॅ. राजेन्द्र नगर (शिव मंदिर परिसर माहात्मा गांधी नगर)
  • वार्ड नं. 46, सिविल लाइन वार्ड, पंचशील नगर गार्डन
  • वार्ड नं. 12, कालीमाता वार्ड, राजीव नगर गार्डन
  • वार्ड नं. 47, मदर टेरेसा वार्ड, महाराणा प्रताप गार्डन
  • वार्ड नं. 28, हेमू कल्याणी वार्ड, सभ्दावना गार्डन
  • वार्ड नं. 13, राजीव गांधी वार्ड, देवेन्द्र सेक्टर 3, सिंधी गुरुद्वारा के सामने
  • डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उ.मा. वि. डब्लूआरएस काॅलोनी (वीरांगना अवंति बाई वार्ड)
  • ग्राम पंचायत सारखी, ग्राम पंचायत पिपरोद, ग्राम पंचायत नवागांव (ल), ग्राम पंचायत रवेली, ग्राम पंचायत खोरपा, ग्राम पंचायत सुन्दरकेरा, ग्राम सेम्हरा (ग्राम पंचायत भोथीडीह) एवं ग्राम पंचायत टेकारी।
  • ग्राम पंचायत तुलसी (बाराडेरा), ग्राम पंचायत नकटी, ग्राम पंचायत गिरौद (धनेली), ग्राम पंचायत तेंदुआ, ग्राम पंचायत दोंदेरल एवं ग्राम पंचायत अमसेना।
  • ग्राम पंचायत देवतिल्दा, ग्राम पंचायत डिघारी, ग्राम पंचायत खम्हरिया, ग्राम पंचायत धमनी, ग्राम पंचायत कलई, ग्राम पंचायत चंद्रखुरी एवं ग्राम पंचायत नरदहा।
  • ग्राम पंचायत टंडवा, ग्राम पंचायत खपरीकला एवं ग्राम पंचायत सरोरा।

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Updated on:

22 Apr 2026 02:02 pm

Published on:

22 Apr 2026 02:01 pm

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