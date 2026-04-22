CG News: रायपुर के 48 स्थानों पर लगेंगे आधुनिक ओपन जिम, सांसद की पहल पर मिली मंजूरी

इस महत्वपूर्ण परियोजना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर मद से वित्तीय मंजूरी मिल गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यह पहल उनके स्वस्थ रायपुर, सशक्त रायपुर के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।