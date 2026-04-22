Chhattisgarh Politics: खड़गे के बयान पर सियासी बवाल, अजय चंद्राकर का तीखा पलटवार, बोले- संन्यास लेकर जपे माला

खड़गे के बयान पर सियासत (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विवाद गहरा गया है। इस बयान पर छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा पलटवार किया है, जिससे सियासी माहौल और गरमा गया है।
अजय चंद्राकर ने खड़गे के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का रुख हमेशा से संदिग्ध रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का आतंकवादियों से निकट संबंध रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पर गंभीर आरोप लगा दिए। चंद्राकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खड़गे अपनी भाषा और सोच पर नियंत्रण खो चुके हैं और उन्हें सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए।
इसी बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। अजय चंद्राकर ने तेंदुलकर के दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से क्षेत्र को सकारात्मक संदेश मिलेगा और विकास के प्रयासों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर जैसे क्षेत्रों को बहुआयामी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
Sachin Tendulkar Bastar visit controversy: सचिन तेंदुलकर के दौरे में बदलाव के बाद कांग्रेस ने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि राज्य सरकार नक्सलवाद खत्म करने का दावा करती है, तो एक बड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी की सुरक्षा को लेकर संशय क्यों है। इस पर चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना आधार के आरोप लगा रही है और इस तरह के बयान छत्तीसगढ़ की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर भी सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस सत्र की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। इस पर अजय चंद्राकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा और विपक्ष को विधायी प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को पहले अपने भीतर के जानकारों से सलाह लेनी चाहिए।
चंद्राकर ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उनका कहना है कि यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है और भाजपा अपने मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी एक राष्ट्रीय संगठन है और जिसे भी जिम्मेदारी दी जाती है, उसे निभाना चाहिए।
कांग्रेस द्वारा महिला आरक्षण कानून को लेकर भाजपा सांसदों से सवाल पूछे जाने पर भी चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल सवाल-जवाब के जरिए। भाजपा अपने एजेंडे और मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है।
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