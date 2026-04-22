Chhattisgarh Politics: खड़गे के बयान पर सियासी बवाल, अजय चंद्राकर का तीखा पलटवार, बोले- संन्यास लेकर जपे माला

Sachin Tendulkar Bastar visit controversy: सचिन तेंदुलकर के दौरे में बदलाव के बाद कांग्रेस ने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि राज्य सरकार नक्सलवाद खत्म करने का दावा करती है, तो एक बड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी की सुरक्षा को लेकर संशय क्यों है। इस पर चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना आधार के आरोप लगा रही है और इस तरह के बयान छत्तीसगढ़ की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।