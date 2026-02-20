20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Congress Political Update: छत्तीसगढ़ में फिर साथ दिखेंगे खड़गे और राहुल गांधी, PCC चीफ का संकेत

Congress Political Update: छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में मनरेगा बचाओ संग्राम रैली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 20, 2026

खड़गे और राहुल गांधी (photo source- Patrika)

खड़गे और राहुल गांधी (photo source- Patrika)

Congress Political Update: फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ में आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन के बाद एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने की संभावना बन रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रस्तावित रैली में दोनों शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं।

Congress Political Update: कांग्रेस सक्रिय रूप से संघर्ष कर रही है…

मीडिया से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी और चार बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। उनके मुताबिक, वर्तमान जनसुनवाई से संकेत मिलते हैं कि सरकार फिर से बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने सेस में कटौती की है।

राज्यसभा की छत्तीसगढ़ सीट को लेकर बैज ने कहा कि किसे भेजना है, इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक कांग्रेस सक्रिय रूप से संघर्ष कर रही है और यदि उनसे राय मांगी जाएगी तो वे जरूर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की फ्रीबीज संबंधी टिप्पणी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार और असम में चुनाव के दौरान नकद वितरण के मामलों की जांच होनी चाहिए।

Congress Political Update: आगे आयोग की निष्पक्षता देखी जाएगी…

आगामी 24 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट पर उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल सरकार को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह घेरने की रणनीति बनाएगा। वहीं SIR की अंतिम सूची जारी होने के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव आयोग के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कई गड़बड़ियां हुई हैं और आगे आयोग की निष्पक्षता देखी जाएगी।

इसके अलावा, दीपक बैज ने संकेत दिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। इस प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के 100 से अधिक जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए स्थान की तलाश जारी है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ खड़गे और राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 01:55 pm

Published on:

20 Feb 2026 01:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Congress Political Update: छत्तीसगढ़ में फिर साथ दिखेंगे खड़गे और राहुल गांधी, PCC चीफ का संकेत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Mandi Nirikshak Salary: मंडी सब-इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, 80 हजार से ज्यादा सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

CG Mandi Nirikshak Vacancy 2026
शिक्षा

सिगरेट से रोका तो भड़का युवक, पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश

रायपुर

Naxalism in CG: नक्सल मुद्दे पर विजय शर्मा का बड़ा बयान, बोले- बस्तर में शांति नहीं चाहते कांग्रेसी

गृहमंत्री विजय शर्मा (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ में 5000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती

रायपुर

आज से शुरू हुई छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा!

CGBSE 12th Board Exam 2026: आज से शुरू हुई छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा! सुरक्षा, निगरानी और नकल रोकने के पुख्ता इंतज़ाम...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.