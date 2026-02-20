Congress Political Update: छत्तीसगढ़ में फिर साथ दिखेंगे खड़गे और राहुल गांधी, PCC चीफ का संकेत

मीडिया से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी और चार बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। उनके मुताबिक, वर्तमान जनसुनवाई से संकेत मिलते हैं कि सरकार फिर से बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने सेस में कटौती की है।