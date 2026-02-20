छत्तीसगढ में 5000 शिक्षकों की सीधी भर्ती! जल्द जारी होगा विज्ञापन, व्यापम को सौंपी जाएगी परीक्षा…

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सीधी भर्ती 2023 की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। पांचवें चरण में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारियों के स्थान पर डीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि यह भर्ती अभियान शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।