CG News: भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव! नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद तय होगा छत्तीसगढ़ नया प्रदेश प्रभारी

छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी (photo source- Patrika)
CG News: प्रदेश भाजपा में पिछले कुछ दिनों से नए प्रदेश प्रभारी को लेकर चर्चा चल रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर पिछले दिनों रायपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अरुण ङ्क्षसह ने कहा, नए प्रदेश प्रभारी का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई नियुक्ति के बाद होगी।
बताया जाता है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन इसी माह जनवरी में कर सकता है, क्योंकि भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो जाएगा। इसके बाद भाजपा को नए राष्ट्रीय का चयन करना होगा। बता दें कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को बनाया है। इसलिए अब उनके स्थान पर प्रदेश प्रभारी का जिम्मा किसे मिलेगा, इसे लेकर प्रदेश भाजपा के अंदरखाने में जोरों पर चर्चा है।
इधर, प्रदेश भाजपा में कुछ लोग लगातार आंतरिक गुटबाजी करने में लगे हुए। सरकार के कामकाज और मंत्रियों-विधायकों के बारे में लगातार अफवाह फैलाने वाले भाजपाइयों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही ऐसे लोगों को लगातार संगठन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नसीहतें दी जा रही हैं।
CG News: सूत्रों के अनुसार प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी का जिम्मा महाराष्ट्र के किसी सीनियर भाजपा नेता को सौंपा जा सकता है। साथ ही यह देखा जा रहा है कि वह संघ से जुड़े हुए हों और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी हो, ऐसे किसी अनुभवी नेता को ही जिम्मा सौंपा जाए, ताकि तीन साल बाद होने वाले चुनाव में भाजपा की दोबारा सरकार बनाने में दिक्कत न हो।
भाजपा के एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में कहा, भाजपा बहुत मजबूत संगठन है। किसी एक नेता की नाराजगी और अफवाह फैलाने से भाजपा को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अफवाह फैलाने वालों का ही राजनीतिक नुकसान होगा। भाजपा ऑटो मोड पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा की रीति-नीति, विचारधारा से लगातार लोग जुड़ रहे हैं।
