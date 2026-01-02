CG News: भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव! नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद तय होगा छत्तीसगढ़ नया प्रदेश प्रभारी

बताया जाता है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन इसी माह जनवरी में कर सकता है, क्योंकि भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो जाएगा। इसके बाद भाजपा को नए राष्ट्रीय का चयन करना होगा। बता दें कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को बनाया है। इसलिए अब उनके स्थान पर प्रदेश प्रभारी का जिम्मा किसे मिलेगा, इसे लेकर प्रदेश भाजपा के अंदरखाने में जोरों पर चर्चा है।