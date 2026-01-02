Road Accident: तेज रफ्तार का कहर! बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, ऑटो चालक का पैर कटकर अलग

पुलिस के मुताबिक झाबक पेट्रोल पंप के पास भनपुरी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक सीजी 10 सी 7416 ने दोपहिया सवार महेंद्र मडामे को अपनी चपेट में ले लिया। उसे रौंदते हुए आगे निकल गया। इससे महेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक पर केस दर्ज कर लिया है।