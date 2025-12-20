Road Accident: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से CRPF जवान की मौत, दोस्त गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार

Road Accident: बिलासपुर में एक तेज़ रफ़्तार अनजान गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक CRPF जवान की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CRPF जवान मनीष कुमार अडिले छुट्टी पर घर आए हुए थे। गुरुवार सुबह (18 दिसंबर) वह गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। यह घटना तोरवा थाना क्षेत्र में हुई।