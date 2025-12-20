Road Accident: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से CRPF जवान की मौत, दोस्त गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार

CRPF जवान की मौत (photo source- Patrika)
Road Accident: बिलासपुर में एक तेज़ रफ़्तार अनजान गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक CRPF जवान की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CRPF जवान मनीष कुमार अडिले छुट्टी पर घर आए हुए थे। गुरुवार सुबह (18 दिसंबर) वह गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। यह घटना तोरवा थाना क्षेत्र में हुई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरबा ज़िले के हरदीबाज़ार के जोरहादबारी के रहने वाले मनीष कुमार आदिले CRPF जवान थे। वह श्रीनगर में तैनात थे और हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। बिलासपुर में भी उनका एक घर था, जहाँ उनका परिवार रहता है। बुधवार (17 दिसंबर) को वह गुरु घासीदास जयंती मनाने अपने गाँव गए थे। उनके साथ उनका दोस्त उदय पाल भी था। दोनों मोटरसाइकिल से बिलासपुर वापस जा रहे थे।
गुरुवार को सुबह करीब 3 बजे, कोरबा से मोटरसाइकिल पर लौट रहे दो लोग तोरवा में लालखादान ओवरब्रिज पर पहुंचे। उसी समय, पीछे से आ रही एक तेज़ रफ़्तार, अनजान गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों आदमी बाइक से गिर गए। मनीष को सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त उदय पाल भी बुरी तरह घायल हो गया। वहां से गुज़र रहे लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी।
Road Accident: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। उदय पाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार (18 दिसंबर) को पोस्टमॉर्टम के बाद, उनके परिवार वाले शव को उनके पैतृक गांव ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया। दुर्घटना के बाद, पुलिस गाड़ी के बारे में जानकारी जुटा रही है और आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है।
