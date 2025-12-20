CG News: गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में विवाद, भड़के सतनामी समाज के लोग पहुंचे थाने

CG News: गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान विवाद होने की खबर सामने आ रही है। यहां भाटापारा के गोढ़ी एस के ग्रामीण भाटापारा ग्रामीण थाना पहुंचे और घासीदास बाबा के जयंती कार्यक्रम में जबरदस्ती घुसने, और सतनामी समाज के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट करने एवं जाति सूचक गालिया देने का आरोप लगाया है। समाज के लोगो ने सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ थाने में दी शिक़ायत दर्ज करवाई है।