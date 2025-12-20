CG News: गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में विवाद, भड़के सतनामी समाज के लोग पहुंचे थाने

गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में विवाद (Photo {Pattka)
CG News: गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान विवाद होने की खबर सामने आ रही है। यहां भाटापारा के गोढ़ी एस के ग्रामीण भाटापारा ग्रामीण थाना पहुंचे और घासीदास बाबा के जयंती कार्यक्रम में जबरदस्ती घुसने, और सतनामी समाज के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट करने एवं जाति सूचक गालिया देने का आरोप लगाया है। समाज के लोगो ने सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ थाने में दी शिक़ायत दर्ज करवाई है।
जानकारी के अनुसार, भाटापारा के गोढ़ी एस में बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर पंथी नृत्य करते समय ग्राम गोढ़ी एस के सरपंच प्रतिनिधि पुरषोत्तम वैष्णव बिना निमंत्रण के कार्यक्रम में घुस गया।
इसके बाद आरोपी ने सतनामी समाज के द्वारा पंथी नृत्य समय साथ मे नाचते हुए अभद्र व्यवहार करते हुए विवाद कर अभद्र जाति सूचक गालिया देने और मारपीट करने और निमंत्रण नही देने की बात करते हुए खुन्नस निकाला गया।
इस मामले की रिपोर्ट करने सतनामी समाज के लोग भाटापारा ग्रामीण थाना पहुंच कर सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ शिकायत दर्ज करा। पुलिस ने उचित जांच करते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही।
