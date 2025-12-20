केमिकल से चमकाया भुना चना! इन 3 फर्मों को जारी हुआ नोटिस, घर पर ऐसे करें असली और नकली चने की पहचान?

CG News: उत्तरप्रदेश में केमिकल से चमकाया गया और कैंसर फैलाने वाला सिंथेटिक डाई वाला भुना चना मिलने के बाद जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने शुक्रवार को सिरगिट्टी क्षेत्र में संचालित तीन भुना चना निर्माता फर्मों पर छापेमार कार्रवाई कर संदेह के आधार पर एक लाख से अधिक मूल्य का 1350 किलोग्राम भुना चना जब्त किया है।