Junior doctors strike: थप्पड़ कांड के बाद सिम्स में हड़ताल, कार्रवाई की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर

जूनियर डॉक्टरों ने किया काम बंद हड़ताल (photo source- Patrika)
Junior doctors strike: छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CIMS) के जूनियर डॉक्टर शनिवार सुबह एक लैब टेक्नीशियन के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में हड़ताल पर चले गए। यह घटना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई, जहां लैब टेक्नीशियन मनीष कुमार सोनी ने कथित तौर पर एक जूनियर डॉक्टर पर हमला किया। आरोप है कि टेक्नीशियन ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा।
इस घटना के बाद, जूनियर डॉक्टरों ने SIMS मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन मैनेजमेंट ने आरोपी लैब टेक्नीशियन को मानसिक रूप से बीमार बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। इससे गुस्सा होकर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, SIMS मैनेजमेंट उन पर काम पर लौटने का दबाव डाल रहा है।
Junior doctors strike: जूनियर डॉक्टरों ने साफ़ कर दिया है कि जब तक आरोपी लैब टेक्नीशियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और उन्हें अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलता, तब तक वे अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इस हड़ताल से हॉस्पिटल की सेवाओं में रुकावट आने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग