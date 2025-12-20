20 दिसंबर 2025,

शनिवार

बिलासपुर

Junior doctors strike: थप्पड़ कांड के बाद सिम्स में हड़ताल, कार्रवाई की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर

Junior doctors strike: बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CIMS) में लैब टेक्नीशियन द्वारा जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारने के आरोप के बाद डॉक्टरों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 20, 2025

जूनियर डॉक्टरों ने किया काम बंद हड़ताल (photo source- Patrika)

जूनियर डॉक्टरों ने किया काम बंद हड़ताल (photo source- Patrika)

Junior doctors strike: छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CIMS) के जूनियर डॉक्टर शनिवार सुबह एक लैब टेक्नीशियन के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में हड़ताल पर चले गए। यह घटना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई, जहां लैब टेक्नीशियन मनीष कुमार सोनी ने कथित तौर पर एक जूनियर डॉक्टर पर हमला किया। आरोप है कि टेक्नीशियन ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा।

काम पर लौटने का दबाव

इस घटना के बाद, जूनियर डॉक्टरों ने SIMS मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन मैनेजमेंट ने आरोपी लैब टेक्नीशियन को मानसिक रूप से बीमार बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। इससे गुस्सा होकर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, SIMS मैनेजमेंट उन पर काम पर लौटने का दबाव डाल रहा है।

जूनियर डॉक्टरों ने कर दिया स्पष्ट

Junior doctors strike: जूनियर डॉक्टरों ने साफ़ कर दिया है कि जब तक आरोपी लैब टेक्नीशियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और उन्हें अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलता, तब तक वे अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इस हड़ताल से हॉस्पिटल की सेवाओं में रुकावट आने की उम्मीद है।

20 Dec 2025 02:57 pm

20 Dec 2025 02:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Junior doctors strike: थप्पड़ कांड के बाद सिम्स में हड़ताल, कार्रवाई की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर

