Junior doctors strike: थप्पड़ कांड के बाद सिम्स में हड़ताल, कार्रवाई की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर

इस घटना के बाद, जूनियर डॉक्टरों ने SIMS मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन मैनेजमेंट ने आरोपी लैब टेक्नीशियन को मानसिक रूप से बीमार बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। इससे गुस्सा होकर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, SIMS मैनेजमेंट उन पर काम पर लौटने का दबाव डाल रहा है।