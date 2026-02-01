CG Fraud: दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर 2.50 लाख की ठगी, गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार

न्यायिक रिमांड पर जेल भेजापुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में सभी आरोपियों ने ठगी की रकम लेना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपियों के कब्जे से ठगी की राशि में से 1 लाख 85 हजार रुपए नकद जब्त किए गए। पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को 3 फरवरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।