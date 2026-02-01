3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Fraud: दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर 2.50 लाख की ठगी, गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: गिरोह के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Feb 03, 2026

जवानों के इलाज के नाम पर ठगी (photo source- Patrika)

जवानों के इलाज के नाम पर ठगी (photo source- Patrika)

CG Fraud: बिलासपुर में अंधविश्वास, लालच और आसान मुनाफे के जाल में फंसाकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बिल्हा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

पैसे ‘झरन’ कर दुगुना करने का झांसा देकर 2.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 85 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं।प्रार्थी शिव कुमार चेरवा (52 वर्ष), निवासी शरडी पाण्डूपारा, थाना चर्चा, जिला कोरिया (बैकुंठपुर) ने 3 फरवरी को थाना बिल्हा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि स्वयं को "गुरुजी" बताने वाले सरपंच रिखीराम नवरंग, उसके सहयोगी विमला बाई, बृहस्पति बाई, बृजबाई गोंड तथा वाहन चालक विजय राज ने एक राय होकर ‘झरन’ के माध्यम से 2.50 लाख रुपए को 2 करोड़ रुपए में बदलने का लालच दिया। आरोपियों ने इसी बहाने प्रार्थी से 2.50 लाख रुपए प्राप्त कर ठगी को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्हा पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी शुरू की।

न्यायिक रिमांड पर जेल भेजापुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में सभी आरोपियों ने ठगी की रकम लेना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपियों के कब्जे से ठगी की राशि में से 1 लाख 85 हजार रुपए नकद जब्त किए गए। पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को 3 फरवरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 10:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Fraud: दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर 2.50 लाख की ठगी, गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG High Court: कोयला घोटाला मामला ,सूर्यकांत के फरार ड्राइवर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

chhattisgarh high court
बिलासपुर

नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, अवैध रेत उत्खनन की कार्रवाई के दौरान वारदात को दिया अंजाम, मची खलबली

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बिलासपुर

आज बिलासपुर बंद..! UGC नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान,

आज बिलासपुर बंद..(photo-patrika)
बिलासपुर

Underground Boring Accident: मकान मालिक बाल-बाल बचा, अंडरग्राउंड बोरिंग फटने से मचा हड़कंप, देखें VIDEO

हाई प्रेशर से फटी बोरिंग (photo source- Patrika)
बिलासपुर

जातिसूचक शब्द कहने मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता, 16 साल पुराने मामले में आरोपी को राहत

chhattisgarh high court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.