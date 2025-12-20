धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा! Fake खरीदी दिखाकर शासन को 28.52 लाख का नुकसान, कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मस्तुरी, बिलासपुर द्वारा थाना मस्तूरी में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित एरमसाही (पंजीयन क्रमांक 687) के धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन वर्ष 2025 के दौरान गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। इस पर अपराध क्रमांक 821/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।