कांग्रेस नेता के भवन में OYO होटल का संचालन, कॉलोनीवासियों ने कार्रवाई की मांग… जानिए पूरा मामला

शिकायत करते हुए कॉलोनी के आवासीय प्रयोजन से संबंधित स्वीकृत नक्शे और अनुमति पत्रों की छायाप्रति भी संलग्न की गई है। कॉलोनीवासियों ने नगर निगम आयुक्त से मांग की है कि उक्त ओयो होटल को शीघ्रातिशीघ्र बंद कराया जाए। शिकायत करने पहुंचे लोगों का कहना है कि जिस भवन में होटल संचालित हो रहा है, वह एक कांग्रेस नेता का है। कॉलोनीवासियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।