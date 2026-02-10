10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

कांग्रेस नेता के भवन में OYO होटल का संचालन, कॉलोनीवासियों ने कार्रवाई की मांग… जानिए पूरा मामला

OYO Hotel In Residential Area: शिकायत करने पहुंचे लोगों का कहना है कि जिस भवन में होटल संचालित हो रहा है, वह एक कांग्रेस नेता का है। कॉलोनीवासियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 10, 2026

कांग्रेस नेता के भवन में OYO होटल का संचालन (फोटो सोर्स-पत्रिका)

कांग्रेस नेता के भवन में OYO होटल का संचालन (फोटो सोर्स-पत्रिका)

Oyo Hotel Controversy: बिलासपुर जिले के महामाया विहार आवासीय कॉलोनी में संचालित ओयो होटल को बंद कराने की मांग को लेकर कॉलोनीवासियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि वेयरहाउस रोड स्थित महामाया विहार में आवासीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत लेआउट प्लॉट क्रमांक 18 एवं 19 पर बने भवन में बीते कुछ महीनों से ओयो होटल का संचालन किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है।

उक्त भवन को मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 5441/6/82, 7 दिसंबर 1982 के तहत आवासीय लेआउट के रूप में स्वीकृति दी गई थी। इसके बावजूद वहां व्यावसायिक गतिविधि के रूप में होटल का संचालन किया जा रहा है जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को लगातार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

कॉलोनी का सामाजिक माहौल प्रभावित

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि होटल में समाज को दूषित करने वाली गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे कॉलोनी का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है और सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। कॉलोनीवासियों ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां न केवल नियमों के विरुद्ध हैं, बल्कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी हनन करती हैं।

कांग्रेस नेता के भवन में ओयो का संचालन

शिकायत करते हुए कॉलोनी के आवासीय प्रयोजन से संबंधित स्वीकृत नक्शे और अनुमति पत्रों की छायाप्रति भी संलग्न की गई है। कॉलोनीवासियों ने नगर निगम आयुक्त से मांग की है कि उक्त ओयो होटल को शीघ्रातिशीघ्र बंद कराया जाए। शिकायत करने पहुंचे लोगों का कहना है कि जिस भवन में होटल संचालित हो रहा है, वह एक कांग्रेस नेता का है। कॉलोनीवासियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / कांग्रेस नेता के भवन में OYO होटल का संचालन, कॉलोनीवासियों ने कार्रवाई की मांग… जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Auto Driver Beating Video: बीच सड़क महिला ने ऑटो चालक को पीटा, सोशल मीडिया पर मारपीट का Video Viral

ऑटो चालक की पिटाई (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Hookah Bar Raid: हुक्काबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सील कर मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

हुक्काबार को पुलिस ने किया सील (photo source- Patrika)
बिलासपुर

कस्टमर को ‘स्पेशल सर्विस’ दो, Sex करो! युवती के मना करने पर 6 माह की सैलरी रोकी, नेपाली महिलाएं चला रही थी स्पा सेंटर

नेपाली महिलाओं ने कस्टमर से सेक्स करने कहा (प्रतीकात्मक फोटो)
बिलासपुर

CG Crime News: ब्लैकमेलिंग से परेशान दो बच्चों की मां ने की आत्महत्या, प्रेमी युवक गिरफ्तार, जानें मामला…

मां ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक, वनकर्मियों को कुचलने की कोशिश, ट्रक-कार जब्त

CG News: एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक, वनकर्मियों को कुचलने की कोशिश, ट्रक-कार जब्त
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.