Train Cancelled: नए साल में रेल यात्रियों को झटका, 3 दिन तक रद्द रहेगी ये ट्रेनें , देखें लिस्ट

Train Cancelled: नए साल में रेल यात्रियों को एक बार फिर से निराश होना पड़ेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर मंडल अंतर्गत रायगड़ा–विजयनगरम सेक्शन में प्रस्तावित अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस कार्य के चलते रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा और कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए कुछ कोचिंग ट्रेनों को रद्द करने, कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त और शुरु करने का निर्णय लिया गया है।
बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) से संबंधित ट्रेनों में विशाखापट्टनम–रायपुर–विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन को तीन दिनों के लिए रद्द किया गया है, वहीं दुर्ग–विशाखापट्टनम–दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रायगड़ा तक सीमित रहेगा।
58528 विशाखापट्टनम–रायपुर पैसेंजर: 5, 12 और 19 जनवरी 2026 को रद्द रहेगी।
58527 रायपुर–विशाखापट्टनम पैसेंजर: 5, 12 एवं 19 जनवरी 2026 को रद्द रहेगी।
20829 दुर्ग–विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस: 5, 12 और 19 जनवरी 2026 को दुर्ग से चलकर रायगड़ा में समाप्त होगी।
20830 विशाखापट्टनम–दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस: 5, 12 एवं 19 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम के स्थान पर रायगड़ा से दुर्ग के लिए रवाना होगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे पूछताछ सेवा, एनटीईएस या आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
