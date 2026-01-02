Train Cancelled: नए साल में रेल यात्रियों को झटका, 3 दिन तक रद्द रहेगी ये ट्रेनें , देखें लिस्ट

Train Cancelled: नए साल में रेल यात्रियों को एक बार फिर से निराश होना पड़ेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर मंडल अंतर्गत रायगड़ा–विजयनगरम सेक्शन में प्रस्तावित अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस कार्य के चलते रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा और कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए कुछ कोचिंग ट्रेनों को रद्द करने, कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त और शुरु करने का निर्णय लिया गया है।