CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा साल! 12 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां, देखें Vyapam कैलेंडर

CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा साल! 12 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां, देखें Vyapam कैलेंडर(photo-AI)
CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए वर्ष 2026 सरकारी नौकरियों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने जा रहा है। व्यापमं (CG Vyapam) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, तकनीकी और अन्य विभागों में कुल 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है।
वर्ष 2026 की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित भर्ती शिक्षा विभाग में होने जा रही है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पहले ही 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह स्थानीय युवाओं को अवसर देने पर केंद्रित होगी।
व्यापमं कैलेंडर के अनुसार 1 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अहम पड़ाव होगी। टीईटी के बाद मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए करीब 5000 पदों पर नियुक्तियां होंगी।
साल की शुरुआत तकनीकी और स्वास्थ्य विभागों की परीक्षाओं से होगी।
साल की दूसरी तिमाही में पुलिस और अन्य अहम विभागों की भर्तियां होंगी।
साल का उत्तरार्ध पुलिस और लिपिकीय पदों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खास रहेगा।
2026 छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के लिहाज से अवसरों का अहम वर्ष साबित होने जा रहा है। CG Vyapam द्वारा जारी भर्ती कैलेंडर से साफ है कि शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और तकनीकी विभागों सहित कई महकमों में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। यदि अभ्यर्थी समय रहते सही रणनीति, नियमित अध्ययन और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करते हैं, तो वे इन अवसरों का पूरा लाभ उठाकर अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सकते हैं।
