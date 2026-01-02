2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा साल! 12 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां, देखें Vyapam कैलेंडर

CG Vyapam Calendar 2026: वर्ष 2026 सरकारी नौकरियों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने जा रहा है। व्यापमं (CG Vyapam) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 02, 2026

CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा साल! 12 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां, देखें Vyapam कैलेंडर(photo-AI)

CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा साल! 12 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां, देखें Vyapam कैलेंडर(photo-AI)

CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए वर्ष 2026 सरकारी नौकरियों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने जा रहा है। व्यापमं (CG Vyapam) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, तकनीकी और अन्य विभागों में कुल 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है।

CG Government Jobs 2026: शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी भर्ती, 5000 शिक्षकों की नियुक्ति

वर्ष 2026 की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित भर्ती शिक्षा विभाग में होने जा रही है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पहले ही 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह स्थानीय युवाओं को अवसर देने पर केंद्रित होगी।

फरवरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET 2026)

व्यापमं कैलेंडर के अनुसार 1 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अहम पड़ाव होगी। टीईटी के बाद मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए करीब 5000 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

जनवरी से मार्च: तकनीकी और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां

साल की शुरुआत तकनीकी और स्वास्थ्य विभागों की परीक्षाओं से होगी।

  • 11 जनवरी 2026: पर्यावरण संरक्षण मंडल में रसायनज्ञ पदों की परीक्षा
  • 8 फरवरी 2026: एनआरडीए में उप अभियंता (सिविल)
  • 1 मार्च 2026: मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में डीटीपी ऑपरेटर (समूह-3)
  • 8 मार्च 2026: मेकेनिक कम इलेक्ट्रिशियन व अन्य तकनीकी पद (समूह-2)
  • 15 मार्च 2026: जल संसाधन विभाग में सहायक मानचित्रकार
  • 22 मार्च 2026: पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2

अप्रैल से जून: पुलिस, परिवहन और न्यायालय में अवसर

साल की दूसरी तिमाही में पुलिस और अन्य अहम विभागों की भर्तियां होंगी।

  • 12 अप्रैल 2026: स्वास्थ्य संचालनालय में फार्मासिस्ट ग्रेड-2
  • 19 अप्रैल 2026: परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षक
  • 26 अप्रैल 2026: मंडी बोर्ड में उप निरीक्षक
  • 28 जून 2026: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर

जुलाई से दिसंबर: पुलिस, फायर और लिपिकीय भर्तियां

साल का उत्तरार्ध पुलिस और लिपिकीय पदों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खास रहेगा।

  • 5 जुलाई 2026: सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षक
  • 12 जुलाई 2026: गृह (पुलिस) विभाग में सहायक उप निरीक्षक (एम)
  • 19 जुलाई 2026: नगर सेना में फायरमैन
  • 4 अक्टूबर 2026: राज्य पात्रता परीक्षा (SET)
  • 13 दिसंबर 2026: संयुक्त स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा
  • 30 दिसंबर 2026: सहायक ग्रेड-3 की परीक्षा

2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अवसरों का वर्ष

2026 छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के लिहाज से अवसरों का अहम वर्ष साबित होने जा रहा है। CG Vyapam द्वारा जारी भर्ती कैलेंडर से साफ है कि शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और तकनीकी विभागों सहित कई महकमों में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। यदि अभ्यर्थी समय रहते सही रणनीति, नियमित अध्ययन और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करते हैं, तो वे इन अवसरों का पूरा लाभ उठाकर अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सकते हैं।

02 Jan 2026 09:03 am

