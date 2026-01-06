खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स! बस्तर के राकेश ने साबित किया- प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं

राकेश की उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और लगन का सबूत हैं। उन्होंने खेलो इंडिया बीच गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपना टैलेंट साबित किया। भले ही इस इवेंट को एक डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन होने की निशानी था। राकेश ने स्टेट और नेशनल लेवल पर 30 से ज़्यादा मेडल भी जीते हैं, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स और नेशनल गेम्स के मेडल शामिल हैं।