खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स! बस्तर के राकेश ने साबित किया- प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)
Khelo India Tribal Games: छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। देश में पहली बार राजधानी रायपुर में 14 से 29 फरवरी तक खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि आदिवासी इलाकों की छिपी प्रतिभाओं को एक नेशनल प्लेटफॉर्म देने की एक पहल है, जहां संसाधन सीमित हैं लेकिन हिम्मत बेहिसाब है।
इस पहल का सबसे बड़ा उदाहरण बस्तर के राकेश कुमार वर्धा हैं, जिन्होंने दुर्गम जंगलों और सीमित सुविधाओं के बीच यह साबित कर दिया कि असली टैलेंट हालात का मोहताज नहीं होता। खेलो इंडिया के मंच पर उनका सफर देश भर के आदिवासी युवाओं के लिए उम्मीद, संघर्ष और सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है।
देश में पहली बार होने जा रहे इस ऐतिहासिक इवेंट में हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, स्विमिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स और वेटलिफ्टिंग जैसे खेल शामिल हैं। यह इवेंट न सिर्फ एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, बल्कि देश के आदिवासी इलाकों की छिपी प्रतिभाओं को नेशनल पहचान दिलाने की एक बड़ी पहल भी है।
इस पहल का सबसे प्रेरणा देने वाला उदाहरण बस्तर इलाके के राकेश कुमार वर्धा हैं। नक्सल प्रभावित और दुर्गम नारायणपुर जिले के एक आदिवासी गांव से आने वाले राकेश ने साबित कर दिया है कि टैलेंट संसाधनों से कहीं आगे होता है। कम सुविधाओं और मुश्किल हालात के बावजूद, उन्होंने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मंच पर अपनी ज़बरदस्त एथलेटिक स्किल्स से देश का ध्यान खींचा।
मल्लखंब के पारंपरिक खेल में राकेश की पकड़, बैलेंस, ताकत और डिसिप्लिन ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। लकड़ी के खंभे पर कड़ी प्रैक्टिस, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन वाले रूटीन से, राकेश ने न सिर्फ कॉम्पिटिशन में अच्छा किया, बल्कि बस्तर के युवाओं के लिए नई उम्मीद और रास्ते भी खोले।
मुश्किल भौगोलिक हालात, संसाधनों की कमी और ट्रेनिंग की सीमित सुविधाएं भी राकेश का हौसला नहीं तोड़ पाईं। खेलो इंडिया जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म ने उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया और आज वे बस्तर के आदिवासी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं।
राकेश की कहानी सिर्फ एक एथलीट की सफलता नहीं है, बल्कि यह एक मैसेज है कि सही गाइडेंस और मौकों से ग्रामीण और आदिवासी इलाके भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट तैयार कर सकते हैं। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स इस सपने को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
राकेश की उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और लगन का सबूत हैं। उन्होंने खेलो इंडिया बीच गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपना टैलेंट साबित किया। भले ही इस इवेंट को एक डेमोंस्ट्रेशन स्पोर्ट के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन होने की निशानी था। राकेश ने स्टेट और नेशनल लेवल पर 30 से ज़्यादा मेडल भी जीते हैं, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स और नेशनल गेम्स के मेडल शामिल हैं।
2022 में, उन्हें लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया जब उन्होंने मल्लखंब पोल पर 1 मिनट 6 सेकंड तक हैंडस्टैंड करके नया रिकॉर्ड बनाया। 2023 में, उनकी एकेडमी टीम ने "इंडियाज़ गॉट टैलेंट" (सीज़न 10) में ज़बरदस्त जीत हासिल की, जिससे पूरे देश में बस्तर का नाम रोशन हुआ।
राकेश की सफलता में उनके कोच मनोज प्रसाद का अहम रोल रहा। शुभमद मल्लखंब एकेडमी के डायरेक्टर मनोज प्रसाद ने राकेश को बचपन से ही ट्रेनिंग दी। वे न सिर्फ उनके कोच बल्कि उनके मेंटर और फैमिली मेंबर भी बन गए। उन्हें सही डायरेक्शन, रेगुलर ट्रेनिंग और मौके देकर, उन्होंने राकेश के टैलेंट को निखारने में अहम रोल निभाया।
आज राकेश कुमार वर्धा बस्तर के आदिवासी युवाओं के लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन और मौकों के साथ, देश के सबसे दूर-दराज और उपेक्षित इलाके भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार कर सकते हैं।
