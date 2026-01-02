CG Weather Update: नए साल की शुरुआत बढ़ती ठंड के साथ.. दो दिन बाद हल्की बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

CG Weather Update: नए साल की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद आगामी तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इससे प्रदेश के कई इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है।