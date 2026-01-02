Voter List 2026: 5.68 लाख नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस, 14 फरवरी तक होगी सुनवाई

ऐसे मतदाताओं की संख्या प्रदेश में 6 लाख 40 हजार 145 है। इनमें से 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। 23 दिसम्बर को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।