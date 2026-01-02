2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Voter List 2026: 5.68 लाख नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस, 14 फरवरी तक होगी सुनवाई

Voter List 2026: राज्य में 5.68 लाख नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। 14 फरवरी तक सुनवाई होगी और 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 02, 2026

SIR: 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस (photo source- Patrika)

SIR: 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस (photo source- Patrika)

Voter List 2026: राज्य में नो मैपिंग वाले 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिनके मामलों पर 14 फरवरी तक सुनवाई होगी। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। ऐसे मतदाता जिनके नामों का मिलान 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है।

Voter List 2026: दावा एवं आपत्ति की अवधि

ऐसे मतदाताओं की संख्या प्रदेश में 6 लाख 40 हजार 145 है। इनमें से 5.68 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। 23 दिसम्बर को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।

नियमानुसार नोटिस जारी

ऐसे मतदाता, जिनका एसआईआर की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना पत्र में वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है, अथवा अंतर पाया गया है, उनके संबंध में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाता विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ/ एईआरओ के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य निर्धारित 13 दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

लाखों मतदाताओं को नोटिस जारी

Voter List 2026: 5 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी हो चुका है। राजनीतिक दलों से अपील की है कि साप्ताहिक रूप से प्राप्त दावा एवं आपत्ति की सूची का अवलोकन कर सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोडऩे तथा अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन में सहयोग प्रदान करें। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा- यशवंत कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी कार्यालय

ध्यान रखने योग्य बातें

  1. ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना गणना पत्र नहीं भरा था या किसी अन्य कारणों से उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आ पाया हो, वे अपना नाम जोडऩे के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए घोषणा पत्र सहित फॉर्म 6 में अपना आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
  2. मतदाता सूची में दर्ज अपने विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए घोषणा पत्र सहित फार्म 8 में आवेदन कर सकते हैं।
  3. प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किसी नाम के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने या नाम विलोपन के लिए घोषणा पत्र सहित फार्म-7 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
  4. राज्य भर में नाम जोडऩे हेतु 19 हजार 113 आवेदन (प्रपत्र-6) प्राप्त हुए हैं, जबकि नाम विलोपन के लिए 384 आवेदन (प्रपत्र 07) प्राप्त हुए हैं।
  5. दावा-आपत्ति की सूची ईसीआई के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही है।

सुनवाई व सत्यापन 14 फरवरी तक

Voter List 2026: सभी प्राप्त दावा-आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र ईआरओ/ एईआरओ द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए दावों एवं आपत्तियों का विधिवत निर्णय करते हुए 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Voter List 2026: 5.68 लाख नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस, 14 फरवरी तक होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव! नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद तय होगा छत्तीसगढ़ नया प्रदेश प्रभारी

छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने 4 सड़क खंडों के लिए स्वीकृत किए 665 करोड़ रुपये, 5 जिलों में 174 किमी सड़क होगी चौड़ी और मजबूत

CG News: छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने 4 सड़क खंडों के लिए स्वीकृत किए 665 करोड़ रुपये, 5 जिलों में 174 किमी सड़क होगी चौड़ी और मजबूत
रायपुर

Train Cancelled: नए साल में रेल यात्रियों को झटका, 3 दिन तक रद्द रहेगी ये ट्रेनें , देखें लिस्ट

Train Cancelled: नए साल में रेल यात्रियों को झटका, 3 दिन तक रद्द रहेगी ये ट्रेनें , देखें लिस्ट
रायपुर

नए साल की शुरुआत बढ़ती ठंड के साथ

CG Weather Update: नए साल की शुरुआत बढ़ती ठंड के साथ.. दो दिन बाद हल्की बारिश की संभावना, अलर्ट जारी(photo-AI)
रायपुर

12 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां, देखें Vyapam कैलेंडर

CG Government Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा साल! 12 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां, देखें Vyapam कैलेंडर(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.