CG Accident: हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, दो युवकों की मौत एक घायल

घटना के बाद दोनों परिवार के परिजनों और ग्रामीणों ने एक्सीडेंट के विरोध में आज अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। लोगों ने दोषी चालक को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। गुस्साए लोगों ने घंटों प्रदर्शन किया। लोगों ने चेतावनी दी हैं कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।