Raipur News: एक साल बाद भी नहीं भरे आतंकी हमले के जख्म, सदमे से नहीं उबर पाया दिनेश मिरानिया का परिवार

Raipur News: @राकेश टेम्भुरकर। पहलगाम की वादियों में एक साल पहले 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में हुई दिनेश मिरानीया की मृत्यु के बाद परिवार वाले सदमे से नहीं उबर पाए हैं। उस दुखद घटना को याद करते हुए आज भी सुबकने लगते हैं। घर में लगी फोटो को देखकर अक्सर पुराने दिन को याद करते हुए स्वयं को ढाढंस देते हैं। हालांकि यह आसान नहीं लेकिन, दिल पर पत्थर रखकर भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकेंं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने कुल 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकवादियों की कायराना करतूत ने देश को हिला दिया था।