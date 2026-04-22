Sachin Tendulkar Bastar visit: CM साय का बस्तर दौरा टला! सचिन तेंदुलकर का भी बदला शेड्यूल, जानें वजह…

Sachin Tendulkar Bastar visit: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में प्रस्तावित बड़ा कार्यक्रम अंतिम समय में बदल गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दौरा अचानक स्थगित कर दिया गया, जिससे कार्यक्रम की रूपरेखा में भी बदलाव करना पड़ा। मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ विभिन्न आयोजनों में शामिल होने वाले थे, लेकिन मंगलवार शाम को अपरिहार्य कारणों से उनका दौरा टाल दिया गया।