चेन्नई. गत पांच सालों में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सम्पत्ति करीब एक करोड़ रुपए घट गई है। स्टालिन चेन्नई जिले के कोलातूर सीट से मैदान में है। उन्होंने सोमवार को नामांकन पत्र भरा था जिसके अनुसार उनकी कुल सम्पत्ति 6.25 करोड़ है। पांच साल पहले 2021 में दायर नामांकन में उन्होंने 7.2 करोड़ की सम्पत्ति घोषित की थी। ताजा हलफनामे के अनुसार, उनकी चल संपत्ति 3.3 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति 2.95 करोड़ रुपए है। शपथपत्र में उन्होंने बताया कि उनके पास 2.8 करोड़ रुपए की जमा राशि है। वेलचेरी के सीतापति नगर स्थित 5,833 वर्गफीट के आवासीय भवन में उनकी 50% हिस्सेदारी का वर्तमान बाजार मूल्य 1.57 करोड़ रुपए है। तिरुवारूर के कीळ सन्निधि स्ट्रीट स्थित 3,620 वर्गफीट के आवासीय भवन में 25% हिस्सेदारी की कीमत 20.26 लाख रुपए है।इसी तरह तंजावुर जिले के अगरथिरुनल्लूर गांव में 2.8 एकड़ कृषि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य 5.72 लाख रुपए और तिरुवारूर जिले के कट्टूर गांव में 52,732 वर्गफीट गैर-कृषि भूमि की कीमत 1.12 करोड़ रुपए है। 2024-25 में दाखिल आयकर रिटर्न के अनुसार, स्टालिन की कुल आय 30.54 लाख रुपए रही।