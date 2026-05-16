गुमशुदगी की जांच के नाम पर रिश्तेदारी और ‘माई’ के दर्शन, कोर्ट बोला- सरकारी खर्चे पर मना रहे छुट्टियां

ग्वालियर. हाईकोर्ट ने गुमशुदा इंसान की तलाश में जुटी पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस अधिकारी जांच के नाम पर सरकारी खर्चे पर अपने रिश्तेदारों के घर रुक रहे हैं और धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। जांच अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग पीताम्बरा माई के मंदिर दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे। कोर्ट ने इसे जनता के पैसे का दुरुपयोग माना क्योंकि पुलिसकर्मी ड्यूटी के नाम पर पेड लीव (सवेतन अवकाश) का आनंद ले रहे थे। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस हिरदेश की पीठ ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कहा कि पुलिस पार्टी जांच के बहाने अपने रिश्तेदारों के यहां जा रही है।