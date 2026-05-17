300 साल बाद भारत लौटा चोल साम्राज्य का शाही खजाना: नीदरलैंड्स से आई 30 KG की मुहर और 21 तांबे की प्लेटें

इस स्थायी रिकॉर्ड के बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। राजा राजा चोल प्रथम ने शुरुआत में केवल एक मौखिक आदेश दिया था, जिसे सबसे पहले बेहद कमजोर और नाजुक ताड़ के पत्तों पर दर्ज किया गया था। लेकिन जब उनके पराक्रमी बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने पिता के इस मौखिक वादे को हमेशा के लिए अमर करने का फैसला किया। उन्होंने इस अनुदान के पूरे विवरण को मजबूत तांबे की प्लेटों पर उकेरने का आदेश दिया ताकि यह समय की मार को झेल सके। इन प्लेटों के यूरोप पहुंचने की कहानी 1700 के दशक में शुरू हुई थी। फ्लोरेंटियस कैंपर नाम का एक ईसाई मिशनरी इन्हें अपने साथ नीदरलैंड्स ले गया था। वह उस दौर में भारत में तैनात था जब नागापट्टिनम का तटीय शहर डच औपनिवेशिक नियंत्रण में था।