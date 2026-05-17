Kerala : शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस खेमे में हलचल, चेन्निथला का बड़ा बयान-‘हर दिग्गज को कैबिनेट में जगह मिलना नामुमकिन’

समारोह से ठीक पहले रविवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मनोनीत मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने मंत्रियों की अंतिम सूची केरल के राज्यपाल को सौंप दी है। चेन्निथला ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक योग्य चेहरों को मौका देने की कोशिश की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, 'केरल की जनता ने जो शानदार जनादेश दिया है, उसका सम्मान किया जाएगा और हम राज्य को एक पारदर्शी व सुदृढ़ शासन देंगे।'