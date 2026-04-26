Kanpur News:सपने टूटे, हल्दी लगी रह गई: दहेज में बाइक-नकदी न मिलने पर दूल्हे ने तोड़ी शादी,मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार कल्याणपुर निवासी युवती की शादी सत्यम विहार निवासी सौरभ सिंह के साथ तय हुई थी। 26 अप्रैल को बरात आनी थी और लड़की पक्ष के लोग पूरी तैयारियों में जुटे थे। शनिवार देर शाम अचानक सौरभ के परिजनों ने फोन कर सात लाख रुपये नकद और एक स्पोर्ट्स बाइक दहेज में अतिरिक्त देने की मांग रख दी। लड़की के पिता ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए असमर्थता जताई, जिसके बाद लड़के पक्ष ने शादी से पीछे हटने का फैसला ले लिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से लड़की पक्ष में अफरा-तफरी मच गई।