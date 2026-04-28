Kanpur News:मायके में रह रही महिला ने दो मासूम बेटियों संग खाया जहर, तीनों की मौत से गांव में पसरा मातम

एक साथ मां और दो मासूम बच्चियों की मौत से नजफगढ़ गांव में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के बीच बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि चांदनी ने अपनी दो फूल सी बेटियों के साथ जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और परिजनों व करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।