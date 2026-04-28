Kanpur News: तेज रफ्तार बुलट की टक्कर में घायल बाइक सवार ने तोड़ा दम, तीन दिन से चल रहा था इलाज

कानपुर के टाटमिल चौराहे पर हुए सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की तीसरे दिन मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसा रविवार रात हुआ था, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार नाजुक बनी रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।