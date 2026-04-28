28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: तेज रफ्तार बुलट की टक्कर में घायल बाइक सवार ने तोड़ा दम, तीन दिन से चल रहा था इलाज

Kanpur road accident:कानपुर के टाटमिल चौराहे पर तेज रफ्तार बुलट की टक्कर से घायल 52 वर्षीय बाइक सवार लाल सिंह की तीन दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश कर रही है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 28, 2026

कानपुर के टाटमिल चौराहे पर हुए सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की तीसरे दिन मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसा रविवार रात हुआ था, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार नाजुक बनी रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

फैक्टरी कर्मचारी थे मृतक, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान चकेरी थाना क्षेत्र के नेताजी नगर निवासी लाल सिंह (52) के रूप में हुई है। वह रूमा स्थित एक फैक्टरी में काम करते थे और परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में पत्नी गुलाबो देवी, पुत्र ओम सिंह और पुत्री साधना सिंह हैं। परिजनों ने बताया कि साधना सिंह बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर सुनकर सभी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

रेड सिग्नल पर तेज रफ्तार बुलट ने मारी टक्कर

परिजनों के अनुसार, रविवार रात लाल सिंह घर से खाना लेकर बाइक से निकले थे। वह किसी परिचित को खाना देने जा रहे थे। आरोप है कि लौटते समय जब वह टाटमिल चौराहे पर पहुंचे, तब सिग्नल रेड था। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे बुलट सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई और भर्ती कर उपचार शुरू किया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, चालक की तलाश

थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक के हेलमेट न पहनने की बात भी सामने आई है, जिससे चोट ज्यादा गंभीर हुई। उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बुलट चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मामले में सभी पहलुओं की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 11:36 pm

Published on:

28 Apr 2026 11:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: तेज रफ्तार बुलट की टक्कर में घायल बाइक सवार ने तोड़ा दम, तीन दिन से चल रहा था इलाज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:शादी की खुशियां मातम में बदलीं, कार्ड बांटकर लौट रहे युवक को कार ने कुचला, मौत

कानपुर

Kanpur News:नाना राव पार्क पूल की एंट्री पर लगी मुहर, जानिए कब से लगा सकेंगे गोते

कानपुर

Kanpur News:मायके में रह रही महिला ने दो मासूम बेटियों संग खाया जहर, तीनों की मौत से गांव में पसरा मातम

कानपुर

Kanpur Dehat News: सेना के जवान की संदिग्ध हालात में मौत, कमरे में बिखरा मिला खून, हत्या का आरोप

कानपुर

कानपुर में बड़ा ट्रैफिक बदलाव: 2 दिन रहेगा रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें नया रास्ता

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.