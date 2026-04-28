Kanpur News:नाना राव पार्क पूल की एंट्री पर लगी मुहर, जानिए कब से लगा सकेंगे गोते

कानपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम जल्द ही नाना राव पार्क स्थित तरण ताल को आम जनता के लिए खोलने जा रहा है। सोमवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त प्रथम मोहम्मद आवेश खान और प्रभारी अधिकारी क्रीड़ा ध्रुव नारायण यादव ने तरण ताल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण में तरण ताल की सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।
अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण मोटर बंद हो गई थी, जिससे पानी भरने का काम रुका हुआ था। अब मोटर की मरम्मत पूरी हो चुकी है। मौके पर ही प्रभारी प्रोजेक्ट आरके सिंह से फोन पर वार्ता की गई। आरके सिंह ने अवगत कराया कि मंगलवार तक मोटर का अधिष्ठापन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद तरण ताल में पानी भरना शुरू होगा।
नगर निगम के अनुसार, तरण ताल को पूरी तरह भरने में करीब दो दिन का समय लगेगा। पानी भरने के बाद जल की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। सभी मानक पूरे होने पर तरण ताल को नियमानुसार जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, साफ-सफाई, चेंजिंग रूम, शौचालय और पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। तरण ताल पर प्रशिक्षित लाइफगार्ड, गोताखोर और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी। सुबह और शाम दो पालियों में तैराकी की सुविधा मिलेगी। नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही प्रवेश दिया जाएगा। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।
नाना राव पार्क का तरण ताल हर साल गर्मी में शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र रहता है। अप्रैल से सितंबर तक हजारों बच्चे, युवा और बुजुर्ग यहां तैराकी करने आते हैं। पिछले साल भी करीब 50 हजार से अधिक लोगों ने तरण ताल का लाभ उठाया था। इस बार भी नगर निगम को भारी भीड़ की उम्मीद है।
अपर नगर आयुक्त मोहम्मद आवेश खान ने कहा कि नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास लगातार जारी है। तरण ताल का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। समय-सारिणी और शुल्क की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यदि मौसम और तकनीकी कार्य योजना के अनुसार चलते रहे तो इसी सप्ताह शुक्रवार या शनिवार से शहरवासी तरण ताल में तैराकी का आनंद ले सकेंगे। भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
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