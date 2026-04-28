Kanpur News:नाना राव पार्क पूल की एंट्री पर लगी मुहर, जानिए कब से लगा सकेंगे गोते

कानपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम जल्द ही नाना राव पार्क स्थित तरण ताल को आम जनता के लिए खोलने जा रहा है। सोमवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त प्रथम मोहम्मद आवेश खान और प्रभारी अधिकारी क्रीड़ा ध्रुव नारायण यादव ने तरण ताल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण में तरण ताल की सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।