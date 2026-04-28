Kanpur News:शादी की खुशियां मातम में बदलीं, कार्ड बांटकर लौट रहे युवक को कार ने कुचला, मौत

हादसे के बाद चालक कार समेत मौके से भाग निकला। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने जब अजय को खून से लथपथ देखा तो घर में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि फरार कार को जल्द पकड़ा जाए और हादसे वाली जगह पर स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के अंदर वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे पहले भी हादसे हो चुके हैं।