Kanpur News:रेलवे टेक्नीशियन ने फांसी लगाकर दी जान, डायरी में लिखा,‘मम्मी-पापा माफ करना’

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान नेहा कुमारी (28) के रूप में हुई है। वह बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थीं और वर्ष 2020 से कानपुर के फजलगंज रेलवे वर्कशॉप में टेक्नीशियन के पद पर तैनात थीं। नेहा गोविंद नगर क्षेत्र में किराए के कमरे में अपनी सहकर्मी सोनल के साथ रहती थीं। सोनल भी रेलवे में टेक्नीशियन है।परिजनों और सहकर्मियों के मुताबिक, नेहा 23 फरवरी को होली मनाने अपने घर मुजफ्फरपुर गई थीं। गुरुवार सुबह ही वह वापस कानपुर लौटी थीं। उसी दिन शाम करीब चार बजे उनकी रूम पार्टनर सोनल भी छुट्टी बिताकर घर लौटी। सोनल ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। कई बार आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसे शक हुआ। इसके बाद उसने पुलिस और नेहा के परिजनों को सूचना दी।