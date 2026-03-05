Kanpur News:जेल की सलाखों के बीच छलका भाई-बहन का स्नेह, तिलक लगाते ही नम हुईं आंखें

कानपुर देहात कारागार प्रशासन ने पर्व को देखते हुए विशेष इंतजाम किए थे। सुरक्षा जांच के बाद बहनों को क्रमवार भीतर भेजा गया। अतिरिक्त पुलिस बल और जेल कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, ताकि व्यवस्था बनी रहे। मुलाकात कक्ष को भी साफ-सुथरा कर विशेष रूप से सजाया गया था।जैसे ही बहनें अपने भाइयों के सामने पहुंचीं, माहौल भावुक हो उठा। कई बहनों की आंखें भर आईं। सलाखों के बीच बैठकर उन्होंने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र व सुखद भविष्य की कामना की। भाइयों ने भी बहनों का हालचाल पूछा और जल्द घर लौटने का भरोसा दिलाया। कुछ कैदी भाइयों ने बहनों से पढ़ाई या परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की नसीहत भी दी।