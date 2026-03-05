Kanpur News: होली के रंग पड़े फीके, पारिवारिक कलह से आहत विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

जानकारी के मुताबिक, नगरा गांव निवासी भानुप्रताप (ई-रिक्शा चालक) की पत्नी सोनी (28) घर पर अकेली थी। परिवार के अन्य सदस्य सुबह खेतों में काम करने के लिए निकल गए थे।इस दौरान जब ससुर देशराज घर वापस लौटे, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सोनी का शव पंखे के सहारे दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ था। जिसे देख घर में कोहराम मच गया। वही पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।