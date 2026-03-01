Kanpur News: दुबई में फंसे कानपुर के अभिजीत, लगाई गुहार, बोले–“हमें वतन वापस बुलाया जाए”

अभिजीत कश्यप ने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की अपील की है।जो की सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा, “मैं अभिजीत कश्यप, कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिजनेस है। ईरान-इजरायल जंग के कारण यहां हालात सामान्य नहीं हैं। हमारी एयरलाइंस की फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। यूएई सरकार हमारा अच्छे से ख्याल रख रही है, लेकिन अभी हमारे पास अपने देश लौटने का कोई अवसर नहीं है। भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें और हमारे जैसे सभी भारतवासियों को सुरक्षित वापस बुलाया जाए।