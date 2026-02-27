Afghanistan Pakistan Tension: क्या है ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोगों को मार गिराया

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन 'गजब-लिल-हक' (जिसका व्यापक अर्थ है न्याय के लिए क्रोध) शुरू किया गया है। द डॉन अखबार के अनुसार, गुरुवार शाम को अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, खैबर, मोहम्मंद, कुर्रम और बाजौर क्षेत्रों में सीमा के किनारे कई स्थानों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच चल रहे खुले युद्ध की ताजा जानकारी यहां पाएं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा झड़पों में दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि 133 अफगान तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं।