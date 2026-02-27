Afghanistan Pakistan Tension: क्या है ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोगों को मार गिराया

Pakistan Afghanistan War
Afghanistan Pakistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार तड़के अफगानिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' (Ghazab-Lil-Haq) के तहत एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। महीनों से चल रहे उन झड़पों के बाद जिनमें आरोप लगाया गया था कि अफगानिस्तान उन समूहों को सुरक्षित पनाह दे रहा है जिन पर इस्लामाबाद का कहना है कि वे उस पर हमला करते हैं।
पाकिस्तानी समाचार पोर्टल द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब-लिल-हक सीमा पार से 'बिना किसी उकसावे के गोलीबारी' के बाद शुरू किया गया था।
पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई प्रमुख शहरों पर बमबारी की, जिसके बाद इस्लामाबाद के रक्षा मंत्री ने महीनों से चल रही जवाबी झड़पों के बाद पड़ोसी देशों के बीच 'खुले युद्ध' की घोषणा कर दी।
पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन 'गजब-लिल-हक' (जिसका व्यापक अर्थ है न्याय के लिए क्रोध) शुरू किया गया है। द डॉन अखबार के अनुसार, गुरुवार शाम को अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, खैबर, मोहम्मंद, कुर्रम और बाजौर क्षेत्रों में सीमा के किनारे कई स्थानों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच चल रहे खुले युद्ध की ताजा जानकारी यहां पाएं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा झड़पों में दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि 133 अफगान तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं।
सरकारी प्रसारक पीटीवी न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने हवाई हमले किए और काबुल, कंधार और पक्तिया में अफगान तालिबान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। खबरों के अनुसार, पाकिस्तानी वायु सेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक गोला-बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग