विदेश

Afghanistan Pakistan Tension: क्या है 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोगों को मार गिराया

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' (Operation Ghazab lil-Haq) के तहत बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे 'खुली जंग' करार देते हुए काबुल और कंधार समेत कई शहरों पर बमबारी का आदेश दिया।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 27, 2026

Pakistan Afghanistan War

Pakistan Afghanistan War

Afghanistan Pakistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार तड़के अफगानिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' (Ghazab-Lil-Haq) के तहत एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। महीनों से चल रहे उन झड़पों के बाद जिनमें आरोप लगाया गया था कि अफगानिस्तान उन समूहों को सुरक्षित पनाह दे रहा है जिन पर इस्लामाबाद का कहना है कि वे उस पर हमला करते हैं।

'बिना किसी उकसावे के गोलीबारी'

पाकिस्तानी समाचार पोर्टल द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब-लिल-हक सीमा पार से 'बिना किसी उकसावे के गोलीबारी' के बाद शुरू किया गया था।

काबुल सहित कई शहरों में बमबारी

पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई प्रमुख शहरों पर बमबारी की, जिसके बाद इस्लामाबाद के रक्षा मंत्री ने महीनों से चल रही जवाबी झड़पों के बाद पड़ोसी देशों के बीच 'खुले युद्ध' की घोषणा कर दी।

ऑपरेशन गजब लिल-हक क्या है?

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन 'गजब-लिल-हक' (जिसका व्यापक अर्थ है न्याय के लिए क्रोध) शुरू किया गया है। द डॉन अखबार के अनुसार, गुरुवार शाम को अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, खैबर, मोहम्मंद, कुर्रम और बाजौर क्षेत्रों में सीमा के किनारे कई स्थानों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच चल रहे खुले युद्ध की ताजा जानकारी यहां पाएं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा झड़पों में दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि 133 अफगान तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं।

सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले

सरकारी प्रसारक पीटीवी न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने हवाई हमले किए और काबुल, कंधार और पक्तिया में अफगान तालिबान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। खबरों के अनुसार, पाकिस्तानी वायु सेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक गोला-बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया।

DK Shivakumar vs Siddaramaiah: सत्ता संघर्ष चरम पर? सिद्धारमैया-शिवकुमार खींचतान के बीच कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक
राष्ट्रीय
DK Shivakumar and Siddaramaiah
#pakistanafghanistanwarमें अब तक
Pakistan Afghanistan War

Afghanistan Pakistan Tension: क्या है ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोगों को मार गिराया

1893 में जमीन पर खींची गई एक लकीर आज बन गई है नासूर, Afghanistan Pakistan Conflict से भारत को है फायदा? क्यों कह रहे एक्सपर्ट

Taliban claims to have shot down US made F-16 fighter jet of Pakistan

Pakistan-Afghanistan War: तालिबान का बड़ा दावा, मार गिराया पाकिस्तान का ‘मेड इन अमेरिका’ F-16 फाइटर जेट!

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए ईरान आया सामने, मध्यस्थता को तैयार अब्बास अराघची

Pakistan- Afghanistan War: कोई समझौता नहीं होगा…अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग के बाद पाकिस्तान ने दी चेतावनी

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान, ‘पाकिस्तान को बदलनी होगी अपनी पॉलिसी’, करज़ई का भारत संग है कनेक्शन

Shehbaz Sharif

शहबाज़ शरीफ की अफगानिस्तान को धमकी – “पाकिस्तानी सेना में है तालिबान को कुचलने की ताकत”

Baba Vanga

बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी हुई सच! भारत के पड़ोस में शुरू हुआ भीषण युद्ध

Updated on:

27 Feb 2026 04:39 pm

Published on:

27 Feb 2026 04:31 pm

Afghanistan Pakistan Tension: क्या है 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोगों को मार गिराया

