Kanpur News:रंगों के बाद रिश्तों का रंग,5 मार्च को मनाया जाएगा भाई दूज, जानें शुभ मुहूर्त और परंपरा का महत्व

कानपुर,होली के उल्लास और रंगों की मस्ती के बाद अब बारी है उस पर्व की, जो भाई-बहन के अटूट रिश्ते को और गहरा करता है। होली के बाद पड़ने वाली द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला भाई दूज इस वर्ष 5 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं।