Kanpur News:शहरभर में घुमाया, सुनसान सड़क पर पीटा और फिर लूट, मुकदमा दर्ज

फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरिहा निवासी व वर्तमान में साकेतनगर में रह रहे उमाकांत तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह 2.70 लाख रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लेकर बुलेट खरीदने निकले थे। सागर मार्केट में मोबाइल की मरम्मत कराने के बाद नवीन मार्केट से कपड़े खरीदे। शाम को परेड चौराहे से एक ऑटो में बैठ गए, जिसमें पहले से दो युवक मौजूद थे। ऑटो में बैठा एक युवक बार-बार थूकने का बहाना कर संदिग्ध हरकतें कर रहा था। शक होने पर वह बीच रास्ते उतर गए और पैदल चलने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बड़ा चौराहा पहुंचने पर वही ऑटो चालक दोनों युवकों के साथ दोबारा सामने आ गया। साकेतनगर छोड़ने का भरोसा देकर उन्हें फिर ऑटो में बैठा लिया और दोनों के बीच में बिठा दिया।