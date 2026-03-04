Kanpur News: रंग, मुखौटे और कानपुरिया ठाठ, होली पर सड़कों पर उतरी मस्ती की बारात

सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखने को मिला। हाथों में रंग-बिरंगी पिचकारियां और गुब्बारे लिए बच्चे एक-दूसरे पर रंग बरसाते नजर आए। कई बच्चों ने सुपरहीरो और कार्टून किरदारों के मुखौटे पहन रखे थे, तो कुछ ने नकली रंगीन बाल लगाकर खुद को अलग अंदाज में सजाया था। उनकी खिलखिलाहट से मोहल्लों की रौनक दोगुनी हो गई। इस के साथ ही युवा वर्ग भी पीछे नहीं रहा। चेहरे पर अबीर-गुलाल लगाए, सफेद टी-शर्ट को रंगों से रंगते हुए युवाओं की टोलियां सड़कों पर डांस करती दिखीं। कहीं बॉलीवुड के होली गीतों पर ठुमके लगे, तो कहीं देसी ढोल की थाप पर पारंपरिक अंदाज में जश्न मनाया गया। कई स्थानों पर लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और मिठाई खिलाकर रिश्तों में मिठास घोली।